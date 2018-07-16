“Россия – это победа”, или Что осталось после чемпионата мира?

Чемпионат мира подошел к концу. Не будет больше шумных споров с друзьями, кто круче – Черышев или Роналду, криков фанатов под окнами и ожидания чего-то особенного от каждого матча. Мы в редакции еще долго будем ходить под впечатлением, тем более, что некоторым из нас посчастливилось посмотреть на футбол не только по телевизору. Впечатления болельщиков Prizyv.ru – в этом материале.

Светлана Данилова, директор коммерческой службы

Чемпионат мира – прекрасен. Я была на четырех играх. И сейчас могу проанализировать все, что творилось во время мундиаля. Начну с того, что не понравилось. Мы приехали на игру в Нижний Новгород 18 июня. Это была первая игра в городе и, видимо, местные не очень были к этому готовы. Мы видели как в кафешках и ресторанах просто не успевали, говорили, что готовить будут долго. Очень было заметно, что люди в шоке, что в их город приехало так много иностранцев. Но потом когда мы приезжали позже, они уже втянулись. Было все как по маслу.

А все остальное было прекрасно! Вся организация, фан-зоны, волонтеры – все было на высоте. Мы не чувствовали себя одинокими, мы всегда были задействованы. Камеры хранения, кафе на стадионе – все работало безупречно. Одним словом для всей страны это был не только праздник, но и тяжелая работа. И мы с ней справились на очень достойном уровне!

Полина Тарбеева, журналист “Prizyv.tv/Prizyv.ru”, автор программы “Кофе-ТВ”



Чемпионат очень изменил сознание детей. В начале мои дети ничего не знали о Дзюбе, о Черышеве. А мы болели, чемпионат шел, и дети это видели. И когда играли хорваты с Англией, подошла моя трехлетняя дочь: “Мам, а где Дзюба?”. Я: “А Дзюба не играет”. Дочка: “А почему он не играет?”. Я: “Потому что наши уже проиграли”. Дочка: “А когда наступит день, когда Дзюба выиграет?”

После чего она взяла флаг и начала кричать “Россия, Россия!” Я ей говорю: “А что такое Россия?” И она мне ответила: “Россия – это победа”.

И вот если этот чемпионат вселил уверенность таким малышам, что Россия может победить – то ради этого стоило его проводить!

Татьяна Лысова, журналист “Prizyv.ru”

Я смотрела почти весь чемпионат. Причем болела я не одна, а с мамой. Ей уже 79 лет, и она страстная болельщица! Я ездила на фестиваль болельщиков, гуляла в городах-организаторах. Эмоции непередаваемые.

Честно скажу, я не ожидала даже выхода из группы нашей российской сборной. Правда, не верила. Поэтому это был необыкновенный подарок для всех нас. И когда в 1/4 они проиграли – я расстроилась. Праздник для меня погас. Самое интересное, что я не ожидала от себя такого эмоционального всплеска. Что это означает? Наверное то, что где-то в глубине души мы всегда верим и хотим, чтобы наша сборная выиграла чемпионат мира. И это обязательно когда-нибудь настанет. Спасибо им за те эмоции, которые они нам подарили.

Юлия Митина, журналист “Prizyv.ru”

Бесспорно, этот чемпионат сделал лето 2018 года незабываемым. Я никогда не была футбольной болельщицей. Но мне повезло, и я попала на матч Англия – Панама в Нижнем Новгороде. Это был интересный, насыщенный голами футбол. И во всей этой атмосфере я и не заметила, как превратилась в настоящую болельщицу. Стала узнавать об игроках, изучать сборные, правила игры, и много чего еще.

Чемпионат мира подарил мне невероятное, новое, интересное ощущение в душе – ожидание победы, радости, счастья. И он был более чем справедлив. Он дал шанс хорватам дойти так далеко, обрадовал французов, которые так уверенно шли к кубку. Совсем не расстроил россиян, ведь мы не ожидали такого результата. Наши ребята сделали так, что мы наконец поверили в существование футбола в России. Вот за эту веру, за радость, за бесконечный праздник – огромное спасибо!

Анастасия Колова, главный редактор радиостанции “Авторадио-Владимир”

Не могу сказать, что я прямо фанатка футбола. Скорее, чемпионат мира интересовал меня как социокультурное явление. В эти выходные мы с подругой решили запрыгнуть в уходящий поезд и в последние дни мундиаля прокатиться в Москву. Себя показать и на других посмотреть. Скажу сразу, столица уже слегка подустала от праздника футбола. Нет, она по-прежнему чистая, красивая и многонациональная, но все же ясно, что хорошего должно быть в меру. Большинство иностранных болельщиков уже уехали по домам. По идее должны были остаться только англичане, бельгийцы, хорваты и французы. Но на Никольской и Красной площади по-прежнему полно аргентинцев с флагами и портретами Месси. Кажется, они до сих пор не в курсе, что их кумир уже давно следит за ЧМ дома по телевизору.

Кстати, в эти дни в самом центре столицы, несмотря на усиленные меры безопасности, было довольно демократично. Кто-то отдыхал от футбольных баталий прямо на брусчатке перед Кремлем, кто-то играл там же в “картошку”, армяне танцевали, хорваты кричали. Последних было слышно и видно больше прочих. Отмечать они начали еще накануне финала. Немногочисленные французы на их фоне выглядели блекло. Кто же знал тогда, что ровно через сутки футбольный бог обратит свои взоры в сторону Эйфелевой башни?! В воскресенье за несколько часов до решающего матча мы спустились в метро. На одной из станций в центре прямо на платформе полиция и Росгвардия выставили оцепление и никого не пускали и не выпускали из нескольких первых вагонов. Вместе с людским потом нас занесло в битком набитый хорватами вагон. Сквозь крики и песни одни из них спросили у нас, как проехать в “Лужники”. Благодарили по-русски, а уж когда мы признались, что болеем за красно-белых в шашечку, начали всем поездом скандировать “Россия!”. С развеселыми ребятами мы прощались на теплой дружеской ноте, побрататься нам помешала теснота в вагоне. Ребята, мы до последнего верили в вашу победу, правда!

Prizyv.ru

Фото: Полина Тарбеева