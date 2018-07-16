Праздник Огурца собрал более 9 тысяч человек

В 18-й раз в Суздале прошел Праздник Огурца. По по подсчетам организаторов, в этом году он собрал около 9 тысяч человек. Огуречный open air – праздник международный, в этом году его посетили делегации из Франции, Болгарии, Гренады, Великобритании и Эквадора.

Стоит отметить, что в этом году фестиваль отличался разнообразием интерактивных площадок. На главной сцене фестиваля выступили как российские, так и зарубежные команды. А еще гости праздника пообщались друг с другом с помощью первого народного мессенджера “Огурц’UP”.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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