Пять важных советов начинающим велопутешественникам

Шлем, удобное седло, комфортный темп, регулярные прогулки и своевременный апгрейд – и перед вами открыты все дороги. Велосипед дает не только свободу передвижения, но и мотивацию к исследованию окружающего мира. Вы можете никогда не оказаться в соседнем маленьком городке, потому что ехать туда на машине надобности нет, а пешком долго и далеко. А тут вскочил на железного друга и поехал, куда глаза глядят. Крутя педали, вы пропускаете дорогу сквозь себя, а такие впечатления никогда не сотрутся из памяти. Проезжая мимо цветущего сада, вы почувствуете аромат, горный перевал заставит пролить немало пота, но тут же вознаградит фантастическим видом. Вы заметите, как плавно город переходит в деревню, как опускаются сумерки, ничего не пройдет мимо вас.

Блогер и опытный велопутешественник Виктор Котовский дает несколько рекомендаций, которые помогут вам превратить редкое и эпизодическое катание на велосипеде в интересное, а главное, бесконечное познание окружающего мира.