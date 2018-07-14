Пять важных советов начинающим велопутешественникам

-
Превратите редкие прогулки в познание мира
Шлем, удобное седло, комфортный темп, регулярные прогулки и своевременный апгрейд – и перед вами открыты все дороги. Велосипед дает не только свободу передвижения, но и мотивацию к исследованию окружающего мира. Вы можете никогда не оказаться в соседнем маленьком городке, потому что ехать туда на машине надобности нет, а пешком долго и далеко. А тут вскочил на железного друга и поехал, куда глаза глядят. Крутя педали, вы пропускаете дорогу сквозь себя, а такие впечатления никогда не сотрутся из памяти. Проезжая мимо цветущего сада, вы почувствуете аромат, горный перевал заставит пролить немало пота, но тут же вознаградит фантастическим видом. Вы заметите, как плавно город переходит в деревню, как опускаются сумерки, ничего не пройдет мимо вас.
Блогер и опытный велопутешественник Виктор Котовский дает несколько рекомендаций, которые помогут вам превратить редкое и эпизодическое катание на велосипеде в интересное, а главное, бесконечное познание окружающего мира.
-
Позаботьтесь о своей безопасности
Самый важный совет – всегда катайтесь в велосипедном шлеме, даже если выехали на 15 минут в соседний сквер. К сожалению, были случаи, когда велосипедист получал серьезное повреждение в полной, казалось бы, безопасности. Сломанная рука точно срастется, а что будет с пробитой головой, никто не знает. Подходящий по размерам шлем ничуть не сковывает движения и не мешает.
Обзаведитесь велосипедной одеждой. Яркая форма притягивает взгляд, велосипедист более заметен на дороге, и водители серьезнее относятся к экипированным байкерам. Кроме того, в такой одежде гораздо приятнее катать, она аэродинамична, не намокает от пота, быстро сохнет после дождя.
-
Выберите удобное седло
Больше половины начинающих отказываются от велосипеда, потому что их пятая точка рапортует о таком дискомфорте, что даже удовольствие от катания никак не компенсирует этот факт. Друзья, это временно. Нужно буквально три-четыре выезда, и неприятные ощущения внизу перестанут быть столь острыми.
Тем не менее вопрос правильного седла не становится менее актуальным. Основываясь на своем опыте, могу утверждать, что для велопутешествий лучше всего подходит специализированное туристическое сиденье. Оно имеет жесткую площадку для тазовых костей, в задней части достаточно широкую. Носик должен быть узким, крылья не выступать — это важно, чтобы при движении ног не натирались внутренние стороны бедер. И еще помните, что седла для женщин и мужчин разные. У женских носик короче, всем понятно почему.
Лучший материал седла – кожа. Она хорошо «дышит», пропуская пот, и на ней комфортнее всего преодолевать большие расстояния. Плюс кожи еще и в способности принимать формы владельца.
-
Соблюдайте комфортный темп
Порой можно наблюдать, как физически сильный человек, впервые с детства севший в седло, выдыхается через двадцать километров, а регулярно катающаяся хрупкая девушка даже не вспотела. Поэтому потренируйтесь первую сотню километров (разумеется, не за один день) в одиночестве. Это позволит вернуть «чувство велосипеда», адаптировать мышцы и привыкнуть к седлу.
Катайтесь регулярно, плавно увеличивая расстояние, пока дистанция в тридцать километров не станет совершенно ненапряжной прогулкой. Первое время тщательно выбирайте напарников. Катаясь с тренированными людьми, вы всё время будете ездить с перегрузкой, и толку от таких покатушек будет мало.
Забудьте слово «скорость». Это как раз то, чем меряются более продвинутые велосипедисты. Вам сейчас это точно не нужно. Только научившись ездить на длинные дистанции, можно подумать о приросте темпа. Главное на начальном этапе не насиловать себя, никаких рекордов, никаких амбиций.
-
Слушайте себя
Бывает так: выехал покататься, и вроде бы погода хорошая, встречного ветра не наблюдается, а вот не катит и всё. Не нужно с этим бороться. Это совершенно нормально, организм не может быть каждый день в одинаковой готовности. Снижайте темп или даже сократите дистанцию. Ничего хорошего перегрузки не дадут. Или, наоборот, случаются внезапные состояния необъяснимо высокого тонуса. Встречный ветер и подъемы только в радость, велосипед летит, пульс не зашкаливает. Такие прорывы обязательно нужно использовать. У меня бывало так, что, выкатившись на 50 км, но ощутив прилив сил, я уезжал на 150 км.
Если лишнего времени нет, то обязательно нужно взять больший, чем обычно, темп. Каждая покатушка — это в каком-то смысле тренировка, и нет смысла отказываться от возможности немного погонять.
-
Вовремя переоборудуйте свой велосипед
Если желание ездить дальше и быстрее глубоко укоринилось в вас, начинайте заниматься материальной частью. Опасайтесь фетишизма на ранних стадиях. Вам его все равно не избежать, но этот момент нужно оттягивать как можно дольше, чтобы избежать ненужных трат.
Если вы приобрели горный велосипед с широкими покрышками и агрессивным рисунком, а катаетесь по асфальту и приличным тропинкам/грунтовкам, то смело ставьте полуслики: шины с гладкой беговой дорожкой и грунтозацепами по краям. Вы поразитесь, какой фантастический прирост наката дает правильный выбор покрышек. Сил тратится значительно меньше, и дальние расстояния даются гораздо легче.
Еще один фактор, повышающий эффективность вашего байка, – контактные педали. Благодаря специальному устройству велотуфля быстро крепится в контактную педаль и мгновенно отстегивается, стоит двинуть пяткой наружу. Человек и велосипед образуют единое целое, что позволяет эффективно распределять нагрузку. Из минусов можно назвать только относительно высокую стоимость велообуви и самих педалей.
Татьяна Лысова
Фото Виктора Котовского
Обсуждение