Расширь в выходные свои горизонты

«Макушка лета» в Гороховце

Фестиваль в девятый раз приглашает всех любителей бардовской песни и активного отдыха на природе. Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями, встретить рассвет над Клязьмой, напиться чистой родниковой воды…Но главное на фестивале, конечно же, песни. Каждая из них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, приличная и не очень, найдёт своего слушателя на «Макушке».

Но это еще не всё. Для любителей дикой природы проложены экологические тропы, авторы стихов могут найти своих слушателей в «Поэтической гостиной», а обладатели зеркалок и мыльниц посоревноваться в «Фотоохоте».

г. Гороховец, Лысая гора

14 и 15 июля

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