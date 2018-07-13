Расширь в выходные свои горизонты

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Поздравь соседей
День города Киржача
На центральной площади города в субботу с 10 часов раскинутся детские городки аттракционов и выставка-продажа изделий народных умельцев и блюд русской и национальных кухонь. В 14.00 начнется детский концерт «Юность, мастерство, талант…». Затем их сменят взрослые творческие коллективы и солисты города. В 19.00 состоится праздничное выступление ансамбля “Губерния” и московских групп «Лейся песня» и «Хамелеон». Завершится праздник красочным фейерверком.
г. Киржач, Центральная площадь
14 июля с 10.00 до 22.00
Вход свободный
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Спой на Лысой горе
«Макушка лета» в Гороховце
Фестиваль в девятый раз приглашает всех любителей бардовской песни и активного отдыха на природе. Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями, встретить рассвет над Клязьмой, напиться чистой родниковой воды…Но главное на фестивале, конечно же, песни. Каждая из них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, приличная и не очень, найдёт своего слушателя на «Макушке».
Но это еще не всё. Для любителей дикой природы проложены экологические тропы, авторы стихов могут найти своих слушателей в «Поэтической гостиной», а обладатели зеркалок и мыльниц посоревноваться в «Фотоохоте».
г. Гороховец, Лысая гора
14 и 15 июля
Подробная информация в официальной группе «ВКонтакте»
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Попрощайся с ЧМ-2018
Футбольные выходные на Георгиевской
В субботу, 14 июля, в 16.00 зрителей ждет выступление театра фольклора «Разгуляй». В 17.00 все желающие на большом экране могут посмотреть матч за третье место между командами Бельгии и Англии. По его завершении пройдет концерт ансамбля народной музыки «Вишенка».
В воскресенье, 15 июля, в 16.00 стартует костюмированное шествие по улице Георгиевской от Спасского холма до большой смотровой площадки. Там участников шествия ждет зажигательный танец с участием инструкторов по зумбе под официальный гимн чемпионата мира по футболу, запуск в небо большого футбольного мяча, массовый флешмоб под хит болельщиков «Калинка-малинка» и розыгрыш призов.
Торжественная церемония закрытия чемпионата мира по футболу состоится в 17.00. Закончится футбольный вечер прямой трансляцией финала чемпионата мира по футболу из Москвы в 18.00.
г.Владимир, ул. Георгиевская
14 и 15 июля с 16.00
Вход свободный
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Вспомни национальные традиции
Вишневый Спас в Патриаршем саду
Театрализованный праздник посвящен возрождению обряда сбора любимой ягоды владимирцев – вишни. Гостей ожидает интересная интерактивная программа, занимательные мастер-классы по изготовлению вишневых украшений, гадания на вишневых косточках, вкусные угощения из вишни, увлекательные экскурсии об истории уникальной плодовой культуры «Сады нам достались от предков» в 13.00, 15.00 и 17.00, вишневый фотоквест, вишневая почта, «вишневые» сувениры от юннатов и многое-многое другое.
Ну и, конечно же, какой праздник без концерта с участием лучших творческих коллективов и артистов нашего города. Где, как ни в Патриаршем саду – памятнике живой природы с невероятной красоты пейзажами, тенистыми деревьями, распустившимися цветами и красивыми фонтанами, насладиться концертом на открытом воздухе, который начнется в 12.00 на площадке около фонтана.
г. Владимир, ул. Козлов вал, 5
15 июля с 10.00 до 18.00
Цена билета: 150 руб. – взрослые, 60 руб. – пенсионеры и студенты, дети школьного возраста – бесплатно.
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Познакомься с татарской культурой
Сабантуй в Загородном парке
Праздничная программа будет проходить одновременно на нескольких площадках. Одна из них — ринг, где состоятся соревнования по национальной татарской борьбе куреш, которые являются обязательным элементом Сабантуя. На главной концертной площадке гостей ждут выступления мастеров искусств из республики Татарстан. Развернется стилизованный «Восточный базар», где можно будет купить сувениры с национальным колоритом, а также пообщаться с ремесленниками и принять участие в мастер-классах. На Сабантуе всем желающим предоставляется возможность не только продегустировать национальные сладости и выпечку, но и самим попробовать себя в роли повара, а заодно получить советы и рецепты от признанных специалистов.
г. Владимир, Загородный парк
15 июля с 12.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Главное фото Эрика Йоханссона
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