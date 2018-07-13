Как побороть жару в салоне автомобиля?

Самый просто способ охладить воздух в салоне – это разбрызгивать воду из пульверизатора. Вы можете набрать в него воды и хранить в бардачке. Понадобится охладить воздух – пара пшиков и готово!

Вообще же во время жары лучше думать на несколько шагов вперед. Старайтесь поставить машину в тень, заправляйте и чистите кондиционер вовремя, проверяйте машину на исправность. А наши лайфхаки облегчат вам жизнь!

Юлия Митина

Фото: motormania.ru