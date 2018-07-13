Как побороть жару в салоне автомобиля?

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Когда кондиционер - не вариант
Что может быть хуже для водителя, чем сесть в машину после того, как она простояла несколько часов на солнце? Или зависнуть в пробке со сломанным кондиционером? Дело не только в отсутствии комфорта – это по-настоящему опасно. Кто-то верит в магию копеечных ковриков, отражающих солнце. А наши эксперты, владимирские автолюбители Виктор Львов и Андрей Левин, знают несколько простых, народных и бесплатных способов создать в машине в жару более-менее приемлемые условия.
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Тряпка+вода = свежесть в салоне
Если вы отправляетесь в дальнюю дорогу, но у вас проблемы с кондиционером или его мощности не хватает, можно на торпеду положить смоченные тряпки. Конечно, при этом они должны быть чистыми и хорошо удерживать воду – вы же не хотите ехать в луже. Вода медленно испаряется и забирает все тепло. В итоге в машине остается ощущение свежести и прохлады.
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Припарковался - выверни руль!
Садишься в нагретую солнцем машину, берешься за руль – и “Мамааааа! Он жжется!” Неприятно, правда? А между тем избежать этого очень легко. Достаточно перед уходом из машины повернуть руль на 180 градусов. Тогда получится, что нагреется не та часть руля, за которую мы держимся во время езды. Ну а вывернуть руль обратно, не обжигая рук, получится, если взяться за него именно снизу.
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Сделай кондиционер сам
Кондиционер своими руками – это просто, достаточно перед поездкой заморозить бутылки с водой, а в машине поместить их напротив воздуховодов. Конечно, выглядит и звучит это не очень, но, поверьте, от этого действительно станет прохладнее. Раньше такой “кондиционер” использовали в жарких странах. Кстати, если вы нальете в бутылки питьевую воду, то по мере ее таяния у вас еще и запас холодной водички будет.
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Возите с собой пульверизатор
Самый просто способ охладить воздух в салоне – это разбрызгивать воду из пульверизатора. Вы можете набрать в него воды и хранить в бардачке. Понадобится охладить воздух – пара пшиков и готово!
Вообще же во время жары лучше думать на несколько шагов вперед. Старайтесь поставить машину в тень, заправляйте и чистите кондиционер вовремя, проверяйте машину на исправность. А наши лайфхаки облегчат вам жизнь!
Юлия Митина
Фото: motormania.ru
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