Где во Владимире можно бесплатно посмотреть на животных?

Часто родители возражают на слова зоозащитников о том, что передвижные и контактные зоопарки – это насилие над животными: “Но ведь других возможностей познакомить ребенка со зверями просто нет!” На самом деле во Владимире есть места, в которых владельцы содержат животных просто потому, что любят их. И если ваше чадо приходит в восторг от любой живности, имеет смысл в выходной наведаться в одно из таких мест. Куда именно – мы подскажем!

Парк “Центральный” (бывший “Имени 850-летия г. Владимира”)



На входе в парк по правую руку расположено кафе. При нем живут крольчиха с детенышами. В хорошую погоду их выпускают побегать по травке. Но надо иметь в виду: крольчата очень пугливые, поэтому гладить их запрещено. Ну а с их мамой – как договоритесь. В конце концов, она тут хозяйка.

ГТК “Русская деревня”

На выезде из города стоит туристический комплекс “Русская деревня”. Там совершенно бесплатно можно погулять по территории и набрести на небольшой уголок природы – олений вольер и пруд с лебедями и утками. А если уж очень повезет, то можете встретить и других животных – владельцы периодически привозят новых постояльцев.

Парк “Дружба”

Первое знакомство ребенка с лошадьми чаще всего проходит именно там – на конюшне в парке “Дружба”. Для этого надо пройти через весь парк. С собой можно захватить яблоко или морковку – ведь лошади уже привыкли к визитам людей и будут ждать от вас угощений.

ДДюТ

В “живом уголке” Дворца детско-юношеского творчества, как в Греции, все есть! Отдельная комнатка с аквариумными рыбками, зеленый уголок с птичками, мадагаскарскими тараканами, хорьками, крысами, совятами и прочим зверьем. Минусы – специфический запах и то, что все животные находятся в комнате размером со среднюю гостиную. Плюсы – в ДДюТ работают очень приятные люди, поэтому уход за животными хороший.

Юлия Митина

Фото: slavyanskaya-kultura.ru