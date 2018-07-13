Эротическое меню: 7 самых мощных афродизиаков на вашем столе

Чтобы ужин с любимым человеком удался, нужно не только потрясающе выглядеть и вкусно готовить, но и знать, что именно должно быть в меню. Рассказы об афродизиаках – совершенно не мифы. Действительно, в природе существуют продукты, которые повышают влечение партнеров друг к другу. И вы это можете использовать! Сегодня персональный тренер и диетолог Дарья Жичкина расскажет, какие продукты помогут найти путь к сердцу.

Банан

Банан повышает сексуальную выносливость и либидо у мужчин. На это влияет содержащийся в них особый энзим бромелин. Регулярное употребление фрукта положительно сказывается на работоспособности простаты. А гормон окситоцин, выделяющийся после употребления продукта, делает все ощущения более яркими.

Устрицы

Устриц едят живыми, поливая соком лимона и заедая пшеничным хлебом. Мясо устриц богато витаминами разных групп, железом, фосфором, кальцием, йодом. Еще в нем много полезных минералов, жирных кислот и белка. Не стоит забывать и про цинк, помогающий синтезу тестостерона в мужском организме. В этом моллюске содержатся две редкие аминокислоты, которые напрямую влияют на выработку сексуальных гормонов.

Ягоды личи

По мнению индусов, личи – красная ягода любви, повышающая сексуальность и репродуктивную функцию. Этот плод высушивают и заваривают как чай. Научные исследования показывают, что полисахариды в его составе защищают женскую половую систему, устраняют усталость, а также повышают сопротивляемость организма болезням.

Спаржа

Спаржа – это источник калия, кальция, клетчатки, витаминов В6, А, С, тиамина и фолиевой кислоты. Последняя, как считается, способствует выработке гистамина, необходимого для усиления влечения партнера. А аспарагиновая кислота, также содержащаяся в спарже, нейтрализует избыток аммиака в организме, который приводит к усталости и сексуальной незаинтересованности.

Авокадо

Авокадо признано самым мощным натуральным афродизиаком. Дело в том, что его плоды содержат много органических соединений, микроэлементов и витаминов, которые усиливают сексуальное влечение, нормализуют работу репродуктивной системы. Сегодня существует большое количество медикаментов против бесплодия и импотенции, основанных на вытяжке из этого растения.

Имбирь

Уникальный с точки зрения медицины корень имбиря обладает мультиэффектом. Витамины группы В, аминокислоты, калий, магний, цинк – всё это способствует повышению либидо. Его регулярное употребление делает женщину любвеобильной и более чувствительной.

Специи

Кардамон, перец чили и карри созданы, чтобы разжигать страсть, они сделают почти любое блюдо изысканным и притягательным. Острые специи улучшают кровообращение, делают человека более раскрепощённым. За это ответственен капсацин, содержащийся в этих специях.

Поэтому отличным рецептом для легкого и чувственного ужина станет салат с авокадо и креветками.

Нам понадобятся: 1 авокадо; 15 креветок небольшого размера; свежий салат; помидоры черри 6 штук. Для заправки нужны: оливковое масло, 2 столовые ложки сока лимона, соль и приправы по желанию.

Авокадо нарежьте кубиками, а помидоры черри пополам. Листья салата измельчите. Нарезанные продукты смешайте с креветками. Затем салат заправьте солью, лимоном и оливковым маслом. Легкий и приятный салат готов!

Юлия Митина

Фото: мояоколица.рф