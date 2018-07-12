Привет от Джейн Биркин и ее корзинки!

Бери корзинку и пошли! Нет, не за ягодами и грибами, а на модную прогулку. Корзинки, плетеные сумки и авоськи объявлены главным трендом этого лета! Англо-французская актриса и певица Джейн Биркин -пионер в этом вопросе. Она первая вышла в свет с сумкой-корзинкой. Необычный аксессуар мгновенно стал трендом. Корзинки начали носить многие парижанки, а затем и модницы из других стран.

Сегодня в продаже можно найти корзинки всех цветов, размеров и форм. В сочетании с лёгким кружевным платьем или нарядом в мелкий цветочек – классика стиля бохо или прованс. Отличный вариант для летней прогулки за городом. В сочетании с джинсами и сандалиями на плоской толстой подошве образ получается более динамичным и городским. Мой любимый вариант – пижамный костюм из шёлка, босоножки на шпильке, а вместо клатча – маленькая корзинка. Образ получается свежим, рискованным и ярким!

Еще один модный вариант – плетеные сумки. Если вы хотите выделится, выбирайте аксессуар яркого цвета (такие сейчас легко урвать на распродаже, много вариантов в онлайн-магазинах). По форме самый смелый вариант – сумка-блин, круглая и плоская. Да, пусть она не очень практична и в неё влезет не так много женских штучек, но смотрится она просто волшебно!

Авоська конкурирует этим летом с корзинкой и плетеными сумками. Она непременно станет вашей любимой сумкой – модная, эпатажная и очень вместительная! Однако из-за того, что плетение крупное, видно все содержимое сумки, поэтому заранее подумаете, что вы в неё положите.

Все три варианта всегда будут выручать вас на море, когда вы поедете за город и непременно в жаркие городские будни. Чтобы создавалось ощущение, что вы каждый раз с разной сумочкой, украсьте ручки ярким платком в стиле Hermes. Плетеные сумки, корзинки и авоськи создают нежные и невероятно свежие образы, а ведь это именно то, что нам нужно летом!

С любовью, МоднаЯ

Фото: atelierdragonfly.com