Конец футболомании

Поражение с привкусом победы, которое пережили все без исключения футбольные болельщики нашей сборной на мундиале, отразилось в первую очередь на интересе к площадкам для просмотра матчей. Вчера решалось, кто станет вторым участником финала – Англия или Хорватия, и, казалось бы, такой важный матч должен заставить людей стремиться на Георгиевскую или в Спортивный сквер у политехнического колледжа. Но нет. Вместе с болельщиками с главной фан-зоны города пропали и торговцы фанатской символикой, спортинвентарем и сувенирами. Prizyv.ru посетил две городские площадки во время полуфинала Хорватия – Англия. Если сравнивать свежие и более старые снимки, станет ясно: Владимир с большим футболом уже попрощался.

Спортивный сквер на Октябрьском проспекте около политехнического колледжа тоже превратился в место для интровертов и мизантропов. Если вы хотите посмотреть игру за бронзу ЧМ и финал в тишине – вам сюда.

Слава Логинов

Фото: Слава Логинов/Prizyv.ru

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