Как защитить ребенка в Интернете?

Последнее время меня регулярно приглашают с лекциями для детей в школы. Я детям рассказываю про профессию программиста, рассказываю им о “кухне” Интернета, даю советы, как обезопасить себя при работе во всемирной паутине. Сам не ожидал, но эта тема отлично заходит. Все же мне, как непосредственному разработчику продуктов этого самого Интернета, многое видно изнутри. Видно, как легко работники компаний могут читать вашу личную переписку, видно, как одни ничего не удаляют, а другие собирают те самые big data, видно, как одна крупная социальная сеть принципиально не хочет наводить порядок…

С детьми надо говорить на их языке. Каждую свою лекцию я начинаю с фразы “Хайпанем немножечко?”. У пятиклассников обычно это вызывает восторг, а учителя смотрят недоуменно и не понимают, что я сказал. Общаясь с детьми, надо понимать, где эти дети живут, чем живут, и что их реально интересует. Если с ними объясняться на их языке, без пафоса, серьезно – они все понимают и воспринимают. Дети нынче очень сообразительные и подкованные.

Но и родителям важно понимать и уметь объяснять детям основы безопасной работы в сети. Рассмотрим ниже несколько полезных правил, которые важны и для детей, и для взрослых.

Не делайте из личных данных публичные

Опросы в школах показывают, что дети в профилях в социальных сетях часто собственноручно размещают свой домашний адрес, адрес школы, свои взгляды, места работы родителей и т. д. Делая свои данные публичными, дети, равно как и взрослые, становятся легкой добычей для мошенников. При размещении информации во всемирной паутине дети должны понимать, зачем они делают каждый шаг. Для этого я им предлагаю ответить на следующие вопросы:

Зачем вам открытая для всех социальная страница?

Зачем вы указали свое местожительство, место работы и место учебы?

Зачем вы рассказываете о своих перемещениях?

Зачем вам геометки в постах и фотографиях?

Все мы помним истории “Синего Кита”, когда детям приходили сообщения, в которых находилась персональная информация ребенка, за счет чего дети воспринимали эти сообщения как реальные, хотя, безусловно, рассылались они ботами. Родители недоумевали, откуда они это взяли? Ответ прост – из открытых профилей социальных сетей. Не менее показательна история похищения Ивана Касперского — сына создателя знаменитой антивирусной программы. Сам отец признавался, что, если бы сын не указывал в социальных сетях свои перемещения, его бы не похитили. Сегодня Росгвардия предостерегает пользователей от публикации своих планов на отпуск – воры и мошенники мониторят соцсети и ищут жертв, греющихся на морских пляжах.

Что написано в Интернете, остается в Интернете. И это не всегда хорошо

Сервисы, подобные web.archive.org, сохраняют состояние интернет-страниц на долгие годы. Кроме того, содержимое страниц кэшируют поисковики, различные аналитические компании, да и сами социальные сети не торопятся удалять вашу информацию, даже если вы нажали кнопку “Удалить”. Пусть вы и потеряли доступ к недавно загруженной фотографии — в большинстве случаев физически она не удалена. Поэтому нужно объяснить детям простую мысль – все, что вы напишете или выложите в Интернете, останется там навсегда. И бог его знает, кто и с какой целью прочитает ваш гневный коммент через 5-10-20 лет.

Не пишите то, что писать незаконно

Долгое время Интернет был неподконтрольной властям средой общения, в которой допускались практически любые высказывания. Чувство безнаказанности у пользователей осталось, но ситуация изменилась в корне. Сказанное в сети может иметь самые разные последствия – от личных проблем до уголовной ответственности.

Сегодня в России запрещены публикации, способствующие распространению наркотиков и детской порнографии, склонение к суициду, а также призывы к массовым беспорядкам. Все это законодательно запрещено писать в социальных сетях и блогах. Но нужно иметь в виду, что и любая травля или оскорбление человека в Интернете тоже может закончиться уголовным преследованием. Дети должны понимать, что такое кибербуллинг – травля в Интернете, и каковы его возможные последствия. Нередко родители и учителя не знают, как помочь жертве кибербуллинга. Но решение на поверхности – нужно немедленно обращаться в полицию. Границы между онлайн-жизнью и оффлайн-жизнью на самом деле давно отсутствуют.

Не кормите троллей

Еще одна проблема – сервисы скрининга, которые на основании информации в сети, в том числе публичных постов и комментариев, автоматически могут собрать портрет человека. Работодатели, банки, арендодатели уже вовсю пользуются такими сервисами, и, если там найдется компромат на вас или вашего ребенка — это может иметь негативные последствия. Уже сейчас ведутся разработки, цель которых – дать скринингу возможность определять так называмые “токсичные” комментарии, в которых человек оскорбляет кого-то, проявляет неуважение или занимается травлей. Поэтому крайне важно сдерживать себя и свои эмоции в сети, особенно при общении с так называемыми “троллями”, задача которых – вывести человека из себя, “потроллить”. Популярная в Интернете фраза “не кормите троллей” сегодня актуальна как никогда.

Не репостите ерунду и фейки

Еще одной проблемой является проблема перепостов. Вы можете даже ничего не писать, но, разместив информацию, опубликованную кем-то другим, у себя на странице, вы точно так же несете полную ответственность. Важно привить детям навыки распознавания “фейков”, самый базовый из которых – это поиск и проверка первоисточника информации. Если первоисточник найти не удается или он не заслуживает доверия, лучше избежать перепоста, даже если информация и вызывает у вас сильные эмоции. Кстати, сильные эмоции при отсутствии рациональных доводов – это один из типичных маркеров фейковой статьи, фото или видео.

Ознакомьтесь с методами социальной инженерии

Методы социальной инженерии позволяют современным хакерам взламывать странички социальных сетей, не применяя технических средств. Достаточно всего лишь знаний социологии и психологии. Здесь действует одно правило — всегда помните, что в сети даже самый близкий друг может быть не тем, кем кажется. Специалисты по социальной инженерии мимикрируют под реальных людей. Поэтому если вы чувствуете, что собеседник ведет себя нетипично, лучше проверить его. Например, позвоните этому знакомому и убедитесь, что это именно он общается в данный момент с вами в сети.

И главная рекомендация родителям – интересуйтесь тем, что делают ваши дети. Вникайте в то, как устроен Интернет. Ведь сеть – это совсем не тайна за семью печатями, не другая планета, а всего лишь инструмент для учебы, работы, получения информации или отдыха. И во многом от взрослых зависит, послужит ли он ребенку во благо.

Виктор Волчек

Фото: 7ya.ru