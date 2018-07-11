“Вау, это я?!”, или Что такое косплей

Радио – это дело творческих людей. Но тяга к творчеству не покидает настоящего радийщика и на выходе из студии. Евгения Рудина – ведущая радиостанции “Юмор FM – Владимир”. Она – настоящий косплеер. Понятие “косплей” пошло от двух английских слов: “costume” (костюм) и “play” (игра). Это увлечение появилось в Японии, его родоначальники – поклонники аниме. Если совсем просто – это переодевание в своего любимого персонажа, будь то герой мультика, комикса, фильма или видеоигры. Женя уже неоднократно выступала на разных фестивалях косплееров.

– К нам это пришло в начале 2000-х годов. Сначала появились в Интернете тематические группы, переписки, картинки, – рассказывает Женя. – Я увлеклась этим к 2007 году. Мне было интересно примерить на себя роль персонажа. Посмотреть в зеркало и сказать: “Вау! Это я?”

То есть ты вот так посмотрела в зеркало и сразу решила участвовать в фестивалях?

– Смешно, но мне это правда стало очень интересно. Конечно, сначала я ездила не в костюмах. А так, просто надевала вместе с друзьями кошачьи ушки, и это уже считалось косплеем. Мы приезжали в Москву или Санкт-Петербург просто посмотреть, потусоваться. В итоге меня это затянуло. Если раньше фестивали и конкурсы были на добровольных основах, то сейчас японское посольство все мероприятия курирует, финансирует, за первые места даже дают призы. Можно, например, выиграть поездку в Японию. Культура развивается с невероятной быстротой!

И как же сегодня выглядит нормальный русский аниме-косплей-фестиваль?

– Обычно фестивали состоят из дефиле в костюмах, караоке-конкурса, сценок и прочего. Постоянно добавляются новые конкурсы. Цель зрителей не просто посмотреть на любимых персонажей, а еще и сфотографироваться с ними. Для каждого фаната это очень волнующий момент! Конкурсанту для участия нужно заполнить анкету, прикрепить фотографию костюма, демозапись голоса, если идешь на конкурс караоке. А потом сидишь, волнуешься, обновляешь результаты конкурса, ждешь свою фамилию. Я чаще всего проходила отбор, но были случаи, когда меня не утверждали. Я в основном ездила петь. Причем исполняла я японские песни, что очень сложно. И собрала все призы, которые хотела получить! Но, конечно, для начала можно поехать на фестиваль просто зрителем. Купить билет и посмотреть, как выступают на сцене разные персонажи. Это целый театр!

Насколько я понимаю, ты даже специально научилась шить, чтобы создавать костюмы?

– Костюмы я начала делать в 2010 году и занималась этим 5 лет. Чтобы сделать костюм, нужно уметь хорошо шить, подбирать ткани, снимать мерки и так далее. Пришлось осваивать это нелегкое ремесло. И один из самых забавных моих костюмов был Чебурашка. Японцам вообще очень нравится этот мультик. И они сами часто делают на него косплей.

Для тебя косплей – это образ жизни или просто небольшое увлечение?

– Конечно, образ жизни. Как и других косплей-фанатов. А как еще объяснить много забавных историй про то, как люди пробирались на заброшенные заводы с чемоданом косметики и нарядов, чтобы воплотить своего любимого персонажа и сфотографироваться? Лично я один раз в минус двадцать фотографировалась в роли Снежной королевы. Стояла в одном лишь платье. Было очень сложно и холодно! Или, наоборот, в жару +35 я в лесу позировала в парике. Но ради результата можно стерпеть и парик.

Сейчас я уже не шью новые костюмы, но иногда для своего Инстаграма я могу сделать “лицевой косплей”. То есть накраситься в образе какого-то персонажа. Для меня это ностальгия, развлечение и способ посмотреть на себя другую.

Важно понимать, что косплей – это действительно образ жизни. Потому что ты постоянно живешь этим: продумываешь образ до мельчайших деталей, продумываешь исполнение, продумываешь, как ты будешь выступать. Целая фантазия, которую ты можешь воплотить в жизнь!

Юлия Митина

Фото из личного архива Евгении Рудиной