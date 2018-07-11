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Разряд с небес: как избежать удара молнии?

Запоминаем советы спасателей!

  1. Не разрази меня гром!

    Напряжение в несколько миллионов вольт, сила тока в сотни тысяч ампер, температура до 25 тысяч градусов – все это и есть молния. Ближайшие дни, по обещаниям синоптиков, будут состоять из сплошных гроз. Но главная неприятность – это вовсе не раскаты грома небесного или промокшая под проливным дождем одежда. Удар молнии способен убить, и никакие технологические прорывы не снижают степень риска – в XXI веке люди гибнут от удара с небес так же часто, как и за пару-тройку сотен лет до этого. Недавняя трагедия на Клязьме в Петушинском районе – тому подтверждение.

    Мгновенный удар молнии сродни удару гигантского молота. Он вызывает тяжелые повреждения внутренних органов, разрушает ткани и ломает кости. Можно ли уберечься от этой напасти? Можно, если следовать советам профессиональных спасателей.

    Фото: insuranceday.maritimeintelligence.informa.com

  2. Если гроза застала вас дома

    Не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио, игровую приставку, компьютер, постарайтесь не прикасаться к металлическим предметам (смеситель на кухне или душ в ванной комнате считаются!).  В частном доме или на даче стоит потушить печь – дым из трубы обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Избавьтесь от сквозняков, закройте окна и дымоходы. И как вам ни хотелось полюбоваться разгулом стихии – не садитесь у окна, не лезьте на крышу или чердак!

    Фото: vdposmolensk.ru

  3. Поход состоится при любой погоде?

    Вы отправились с палаткой на природу, а тут гроза? Во-первых, как следует закрепите палатку (лучше сделать это при нормальной погоде). Во-вторых, сложите все металлические предметы – посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал – в 15-20 метрах от людей. Лягте в палатку и переждите грозу. Если же вы отправились в путь без палатки, самое главное – обеспечить себе изоляцию от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте, опустите голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом – не столько для сухости, сколько потому, что мокрое тело и одежда повышают риск поражения.

    Фото: i.artfile.me

  4. Костер в грозу - враг туриста!

    Лучшее место для укрытия в лесу – это низина с невысокими деревьями. По статистике молния чаще всего бьет в дубы, тополя, вязы, реже в ель и сосну, совсем редко в березы и клены. Но в любом случае стоит избегать высоких или отдельно стоящих деревьев. И ни в коем случае не пережидайте грозу у костра: столб горячего воздуха – прекрасный электропроводник.

    Фото: img.fonwall.ru

  5. Степь да степь кругом...

    Степей во Владимирской области немного, но лугов хватает. А правила – одни и те же. Ищите сухие ямы, канавы или овраги. Но если их начнет заливать водой – выбирайтесь наружу. Помните, что песок и каменистая почва безопаснее глиняной. Не стойте на возвышенностях, у опор ЛЭП, под проводами. Обуйтесь. Не ищите убежища в стогах сена или соломы. И еще один совет: если вы путешествуете группой, рассредоточьтесь.

    Фото: i.artfile.me

  6. Все на сушу!

    Купаться во время грозы – самоубийственный риск. Как, впрочем, и рыбачить, и плавать на лодке. Если вы отдыхаете на воде, а гроза приближается – немедленно прочь, подальше от берега. При этом не паникуйте, не бегите, уходите размеренным шагом. Да, и отключите сотовый телефон, даже если вам очень хотелось порадовать подписчиков “грозовым” стримом.

    Фото: smexonline.ru

  7. Под машину лезть не нужно

    Бывает, что молния бьет и в автомобиль. И тем не менее если во время грозы вы остались в машине – риск снижается. Закройте окна, опустите или открутите антенну. Проследите, чтобы рядом с местом вашей парковки не было высоких деревьев. Уберите из рук металлические предметы, не заправляйтесь во время грозы, и все, скорее всего, обойдется. А вот любителям двухколесного транспорта в грозу стоит отойти подальше от своих “коней”. Метров так на тридцать.

    Фото: gorod48.ru

  8. Улица: бежим от металла

    Два главных уличных правила для грозы – не суетиться и держаться подальше от металла. А его на улицах хоть отбавляй: ограды, трубы, машины и мотоциклы, рельсы. Плюс цепочки, кольца и серьги, которые вы надели на прогулку. Их снимаем, к крупным “железякам” не приближаемся – и бодро ищем, где укрыться!

    Фото: img-fotki.yandex.ru

    Андрей Чегодаев,

    при содействии пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

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