Разряд с небес: как избежать удара молнии?

Напряжение в несколько миллионов вольт, сила тока в сотни тысяч ампер, температура до 25 тысяч градусов – все это и есть молния. Ближайшие дни, по обещаниям синоптиков, будут состоять из сплошных гроз. Но главная неприятность – это вовсе не раскаты грома небесного или промокшая под проливным дождем одежда. Удар молнии способен убить, и никакие технологические прорывы не снижают степень риска – в XXI веке люди гибнут от удара с небес так же часто, как и за пару-тройку сотен лет до этого. Недавняя трагедия на Клязьме в Петушинском районе – тому подтверждение.

Мгновенный удар молнии сродни удару гигантского молота. Он вызывает тяжелые повреждения внутренних органов, разрушает ткани и ломает кости. Можно ли уберечься от этой напасти? Можно, если следовать советам профессиональных спасателей.