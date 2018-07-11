Опыт владимирской модели: как привлечь внимание фотографов?

Время, когда нужно было “делать” из себя модель, прошло. В моде естественность, необычные черты лица, большие глаза – все это есть у владимирской модели Алины Бельченко. Она рассказала нам, как сделать так, чтобы фотографы сами предлагали свои услуги совершенно бесплатно.

Ты целенаправленно хотела стать моделью?

– Не то чтобы я хотела стать моделью. Но по стечению обстоятельств так получилось. Наверное, фотографов что-то цепляет во мне. Я думаю, что меня берут потому, что я не стесняюсь эмоций, естественно выгляжу. Плюс у меня подходящий рост – 173 см. Я бы не сказала, что я худая и костлявая, скорее наоборот, моя фигура более женственна.

Сейчас это в тренде! А твои шикарные брови, веснушки, большие голубые глаза? Это ты в расчет не берешь?

– Ты меня засмущала! Я очень критически отношусь к своей внешности. Я стремлюсь к тому, чтобы выглядеть лучше. Стараюсь следить за трендами, меняться. Но не уходить далеко от естественности и натуральности.

Как ты попадаешь к фотографу на съемку?

– Иногда я участвую в TFP-съемках (аббревиатура расшифровывается “time for prints” – “время за снимки”. Так называют фотосессии, где модель работает для фотографа бесплатно, а взамен получает снимки. – Прим. автора). Фотограф пишет и просит воплотить его идею. Мне – бесплатные фотографии, ему – воплощение идеи. Главное в фотографе и модели – взаимосвязь. Когда модель слушает фотографа, а фотограф ловит ее движения. Иногда говорят: “Улыбнись естественно!”, а это не так-то просто! Нужен достаточный опыт, чтобы вести себя в кадре так же, как в жизни, но красиво. Умение расслабиться – самое сложное для модели.

Каких девушек берут на TFP-съемки?

– Всегда по разному. Модель может совершенно не уметь вести себя в кадре, но фотографу так понравятся ее брови или телосложение, что он напишет ей и предложит съемку. Ему, возможно, будет нужно сделать только пару кадров. Здесь как таковая работа модели не понадобится.

Многие думают, что после каждого щелчка нужно менять позицию. Это правильно?

– Движение в кадре зависит от того, какая съемка. Если это обычная съемка, то да, почему бы нет. Это упростит работу вам обоим. Но если речь идет о fashion-съемке, то вряд ли. Она более строгая, более скованная в движениях. Здесь нужно довериться фотографу и слушать его указания, ловить настроение.

Как заинтересовывать фотографов и стать моделью?

– Для начала нужно хотя бы подписаться на популярных моделей в соцсетях, смотреть популярные журналы. Так вы будете вертеться в этой индустрии и лучше понимать то, чего от вас хотят фотографы. Грубо говоря, надо быть в тренде.

Вторым шагом будет создание портфолио. Просто так прийти и напроситься к хорошему фотографу на съемку не получится. Нужно найти молодых фотографов, которые не против попрактиковаться. Для модели – портфолио, для фотографа – опыт. Поэтому стоит запастись несколькими удачными кадрами, которые могут зацепить профессионала. И писать ему!

Будет неплохо, если вы ведете страницу в социальных сетях. Это сейчас настоящий шанс, потому что увидеть фотографии в Инстаграм, например, может каждый. То есть даже начинающую модель может заметить известный фотограф.

Юлия Митина

Фото: Юлия Митина/Личный архив Алины Бельченко