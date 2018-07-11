Дубакино — село у княжьих дубов

Почти на самой границе нынешних Владимирской и Ивановской областей находится неприметное небольшое селение Дубакино. Мало кто знает, что это одно из древнейших сел бывшего Стародубо-Ряполовского стана. Когда-то оно было богатым и процветающим, славилось своими ярмарками, святынями и титулованными владельцами. До сих пор в архивах попадаются ранее неизвестные грамоты, рассказывающие о прошлом Дубакино полутысячелетней давности. А среди жителей окрестных деревень бытуют предания о кладах и артефактах, которые можно найти на месте разрушенного храма и давно сгоревшего княжеского терема.

Вотчина Горбатых-Шуйских

Дубакино — одно из старинных сел Стародубского княжества, которым правили потомки князя Ивана, младшего сына Всеволода Большое Гнездо. По легенде название села связано с обширной дубовой рощей, причем будто бы именно из этих дубов были срублены терем князей и сельский храм Ильи Пророка.

С севера и северо-запада владения стародубских князей граничили с Суздальским княжеством, из которого выделился удел князей Шуйских. Неудивительно, что стародубская династия и Шуйские в конце концов породнились. На рубеже XV-XVI столетий село в качестве приданого досталось князю Ивану Горбатому-Шуйскому. Затем селом владел его сын Василий Горбатый-Шуйский, воевода и окольничий будущего царя Ивана Грозного. Князь Василий участвовал в походе против Казанского ханства в 1548 году, командовал большим полком, который собирался в поход в Муроме. Спустя десять лет воевода скончался, а Дубакино у его вдовы выкупил Иван Грозный. В 1558 году царь отдал это село московскому Богоявленскому монастырю, взамен взяв село Якимово на Клязьме. Обмен был неравным – Якимово было гораздо беднее и меньше. После этой рокировки Дубакино оставалось монастырским владением вплоть до 1764 года.

Предания рассказывают, что при Горбатых-Шуйских в Дубакино за деревянным частоколом существовало целое княжеское подворье с высоким теремом под тесовой крышей и множеством хозяйственных строений. До сих пор любопытным показывают возвышенность близ нынешнего шоссе, на которой будто бы в старину высился целый княжеский замок. Рассказывают и о якобы существовавшем подземном ходе, который вел из княжеской резиденции на юг, в низину. Скорее всего, постройки были уничтожены в годы Великой Смуты начала XVII века, когда окрестности Дубакино стали зоной боевых действий.

Подарок “кремлевскому старцу”

Историки до сих пор пытаются понять, почему Иван Грозный фактически подарил Дубакино именно Богоявленскому монастырю? Скорее всего, так произошло потому, что старцем этой обители был Иона Протопопов (Иван Благовещенский), сын протопопа Благовещенского собора Московского Кремля Василия Кузьмина. Василий же, в свою очередь, был духовником великого князя Василия III, отца Ивана Грозного.

Протопоп Василий даже породнился с князьями Рюриковичами, взяв в жены княжну Марфу Мезецкую — для первой половины XVI века факт беспрецедентный! Близость к царской семье, очевидно, и стала предпосылкой для щедрого подарка. К тому же известно, что “кремлевский старец” Иона питал особую любовь к бывшим стародубским вотчинам – в его личной собственности было село Алексино, стоявшее рядом с Дубакино.

Восстанавливая Дубакино после Смуты, иноки и послушники Богоявленского монастыря выстроили в селе новую Ильинскую церковь, простоявшую до 1770-х годов. Ей на смену пришел храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а когда он сгорел, то в начале XIX века дубакинцы возвели каменную Рождественско-Богородицкую церковь с Ильинским приделом. Однако до наших дней и эта дубакинская святыня не уцелела. Ее закрыли и разобрали до основания в 1930-е годы, кирпич пошел на строения соседнего колхоза, от которых, впрочем, сегодня тоже не осталось и следа. Последний дубакинский священник Дмитрий Дмитриевич Смирнов, служивший там с 1887 года, был репрессирован в 1930-е годы и, по-видимому, умер в заключении.

Место, где стоял храм, в Дубакино хорошо известно. Теперь там, в окружении старых берез, можно видеть лишь поросшие зарослями кустарника массивные валуны — остатки церковного фундамента, да поодаль сохранились оплывшие холмики и остатки крестов приходского сельского кладбища.

“Асфальтовый король” — первый дубакинский дачник и благотворитель

А вот здание церковно-приходской школы, хотя и перестроенное под дачу, уцелело. Эта школа появилась в селе в 1887 году и поначалу помещалась при храме, а в 1901-м выходцы из тех мест супруги Остроумовы построили для нее отдельное кирпичное здание.

Инженер-технолог Леонид Александрович Остроумов и его жена Мария Николаевна, часто приезжавшие в Дубакино и ставшие первыми дачниками в селе, были людьми незаурядными. Л.А. Остроумов, выпускник Владимирской гимназии и Петербургского технологического института, в совершенстве освоил мастерство крашения тканей, сотрудничал с известными ткацкими фабрикантами, а потом построил первый асфальтовый завод во Владимирской губернии. Это сейчас асфальтом никого не удивишь, а в 1877 году, когда Остроумов открыл свое производство, асфальт был диковиной. Однако дела у инженера Остроумова пошли очень успешно. Асфальт стал пользоваться большим спросом, только клали его не на дорогах, а в фабричных зданиях, складах и мастерских в качестве пола. Став “асфальтовым королем”, инженер преуспел и в страховом бизнесе. Разбогатев, Остроумов и его жена широко занимались благотворительностью. “Пройдя суровую школу жизни, он понимал нужду других молодых инженеров и помогал где словом или советом, а где и делом. Иногда в его гостеприимном доме неделями жили целые семьи”, — так вспоминал один из современников о Леониде Александровиче.

Жена инженера Мария Николаевна любила театр, сама играла на любительской сцене, а после кончины мужа в 1907 году открыла за свой счет несколько школ. Идея постройки школьного здания в Дубакино, возведенного еще при жизни Л.А. Остроумова, тоже принадлежала этой женщине, отдавшей много сил и средств для развития образования во Владимирской губернии.

Сегодня дубов в Дубакино нет и в помине. Население села состоит из одного фермера с семейством и двух старушек, хотя в летнюю пору там появляются вездесущие дачники. Единственная связь с внешним миром — не слишком оживленное и далеко не самое ровное шоссе Шуя – Ковров (трасса Р 71), по обеим сторонам его простираются лишь бесконечные леса и болота. С дубакинского бугра и нынче открывается почти такой же пейзаж, который могли видеть и князь Горбатый-Шуйский, и “кремлевский старец” Иона Протопопов. И проезжая по трассе, на обочине которой мелькнет табличка с названием “Дубакино”, почти никто не осознает, что всего за несколько секунд пролетел мимо уголка с историей в семь столетий.

Николай Фролов