У стадиона “Торпедо” гуляет заяц!

Вот так прячешься от дождя, полностью погрузившись в свои мысли, повернёшь голову, а на тебя смотрит заяц! Всё бы ничего, но дело было у главного входа стадиона “Торпедо” и средь бела дня. При этом зайчишка оказался совсем не трусишка – подошел на расстояние около трёх метров. Но стоило ему услышать звук затвора фотокамеры, как ушастый пустился прочь.



– Дикие животные в городе – явление не то, чтобы удивительное, но очень интересное, – говорит Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника. – На моей памяти в 90-е, около Мелькомбината браконьеры охотились на зайца. Его сюда либо собаки выгнали, либо он просто брёл и кормился. С зайцем здесь ничего произойти не должно, он не уйдёт далеко от своей кормовой базы. В городе и ежи есть, и лисы заходят. Но, конечно, каждый раз наблюдать такое очень интересно.

Судя по фотографиям, сказал Денис Дуденков, скорее всего, это заяц-русак. И окрас подходит под описание и ареал его обитания – Клязьма и Ополье.



Кстати, по народным приметам, встреча зайцем считается не самым счастливым событием, и может принести человеку кучу неприятностей: от внезапно обретенной трусости до неурожая на полях или пожара в доме.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru