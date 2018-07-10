18+

У стадиона “Торпедо” гуляет заяц!

Наш обозреватель ухитрился сфотографировать косого!

Вот так прячешься от дождя, полностью погрузившись в свои мысли, повернёшь голову, а на тебя смотрит заяц! Всё бы ничего, но дело было у главного входа стадиона “Торпедо” и средь бела дня. При этом зайчишка оказался совсем не трусишка – подошел на расстояние около трёх метров. Но стоило ему услышать звук затвора фотокамеры, как ушастый пустился прочь.


– Дикие животные в городе – явление не то, чтобы удивительное, но очень интересное, – говорит Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника. – На моей памяти в 90-е, около Мелькомбината браконьеры охотились на зайца. Его сюда либо собаки выгнали, либо он просто брёл и кормился. С зайцем здесь ничего произойти не должно, он не уйдёт далеко от своей кормовой базы. В городе и ежи есть, и лисы заходят. Но, конечно, каждый раз наблюдать такое очень интересно.

Судя по фотографиям, сказал Денис Дуденков, скорее всего, это заяц-русак. И окрас подходит под описание и ареал его обитания – Клязьма и Ополье.


Кстати, по народным приметам, встреча  зайцем считается не самым счастливым событием, и может принести человеку кучу неприятностей: от внезапно обретенной трусости до неурожая на полях или пожара в доме.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

“Кольчугинского Айвазовского” выставили в Доме фольклора

Андрей Кравченко стал рисовать только два года назад!

Примерь маску “чумного доктора”!

Выставка масок открылась в Центре ИЗО

У музейных “Палат” установили футбольные ворота с редкими фотографиями

Любой прохожий может познакомиться с историей владимирского футбола!

Как прекрасен этот сад, посмотри!

Ожившая сказка в центре Владимира

Не можешь поехать на море? Поможет Айвазовский!

Выставка "клонов" картин великого мариниста в Центре ИЗО привлекает владимирцев

Фоторепортаж: Суздаль – летний, тихий и восхитительный!

Город на Каменке - самый красивый во Владимирской области!