Тесто, которое фигуру бережет

Если впереди торжество и нужен бисквитный тортик, то это тесто подойдет лучше всего.

Нам понадобится: 100 г сахара, 150 мл воды, 200 г сгущённого молока, 250 г муки, 1/2 ч. л. соды.

Для начала растворите сахар в воде, добавьте сгущенку и перемешайте. Далее добавьте остальные ингредиенты. И вымесите тесто до однородной консистенции.