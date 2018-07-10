Тесто, которое фигуру бережет

-
Кто печет самые вкусные в мире пирожки?
Конечно же, бабушка! А еще она, как никто другой, знает, что для девушки стройная фигура – это все. Поэтому моя бабушка Татьяна Ивановна с удовольствием поделилась с нами рецептами теста без яиц. Выпечку, приготовленную из такого теста, и есть приятно, и фигуру она не портит. Конечно, при условии, что вы не едите пирожки килограммами, а это, прямо скажем, непросто!
-
Тесто без дрожжей
Идеально подойдет для пирогов, пирожков, булочек или пиццы.
Нам понадобится: 400 мл горячей воды, 1/2 ч. л. соли, 150 г сливочного масла, 600 г муки, 1/2 ч. л. соды, немного уксуса.
Сначала растворите в воде соль и масло, добавьте к этой смеси половину муки и перемешайте. После чего добавьте соду, гашенную уксусом, и оставшуюся муку. Это тесто нужно тщательно вымесить руками. После чего можно положить в пакет и убрать на два часа в холодильник.
-
Песочное тесто
Лучше печенья вы не пробовали!
Нам понадобится: 300 г муки, 80 г сахара, 170 г сливочного масла, 1 ст. л. сметаны.
Первым делом нужно смешать муку и сахар. После чего добавьте масло и начните месить тесто. В итоге оно должно быть рассыпчатой консистенции. Следующим шагом будет добавление сметаны. После чего нужно довести тесто до однородного состояния. Потом можно завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник.
-
Бисквитное тесто
Если впереди торжество и нужен бисквитный тортик, то это тесто подойдет лучше всего.
Нам понадобится: 100 г сахара, 150 мл воды, 200 г сгущённого молока, 250 г муки, 1/2 ч. л. соды.
Для начала растворите сахар в воде, добавьте сгущенку и перемешайте. Далее добавьте остальные ингредиенты. И вымесите тесто до однородной консистенции.
-
Творожное тесто
Сочники, ватрушки и много другой выпечки с творогом получится из этого теста.
Нам понадобится: 350 г творога, 250 г размягчённого сливочного масла, 400 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. соли.
Творог нужно перетереть в однородную массу с маслом. Лучше всего для этого подойдет блендер. После чего отдельно смешайте муку с разрыхлителем. После чего эти две массы нужно объединить в одну. Достаточно тщательно вымесить тесто и в пищевой пленке убрать его в холодильник на один час.
-
Быстрое слоёное тесто
Если вы не разу не готовили слоеное тесто, то начать лучше с этого рецепта. Все просто и понятно.
Нам понадобится: 250 г просеянной муки, 1/2 ч. л. соли, 170 г сливочного масла, 2 ч. л. лимонного сока, 130 мл воды.
Для начала возьмите муку и смешайте ее с солью, после чего добавьте масло и разотрите тесто в крошки. Далее добавьте лимонный сок и воду. Замесите тесто. Такое тесто нужно обязательно раскатать. Поэтому размешайте его на поверхности и начните работать скалкой. Первый раз тесто должно быть примерно 1 см толщиной, после чего сложите его втрое и поверните на 90 градусов. Раскатайте его еще раз. Это действие можно повторить несколько раз, а потом уберите тесто в холодильник.
Юлия Митина
Обсуждение