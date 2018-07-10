Пасты бывают разные: вредные и безопасные

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Выбирай с умом
Покупая зубную пасту в магазине, мы редко задумываемся о том, чем они отличаются между собой. Чаще всего мы приобретаем тот продукт, который запомнился нам по рекламе, или то, что покупали раньше. Но это неверный подход. Ведь от правильно выбранной зубной пасты зависит здоровье не только полости рта, но и всего организма.
Владимирский стоматолог Татьяна Бурнева рассказывает, на что необходимо обращать внимание при выборе зубной пасты, чтобы не навредить себе любимому.
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Не лечи то, что здорово
Постоянно можно использовать только профилактические зубные пасты, которые помогают удалить налет и остатки еды с поверхности зубов, а также освежают дыхание. Лечебные и лечебно-профилактические пасты можно применять только после осмотра стоматолога и выявления существующих проблем и патологий. Специализированные продукты содержат сильнодействующие компоненты в высокой концентрации, которые могут навредить здоровью зубов и даже стать причиной интоксикации организма.
Стоматолог также определит конкретный срок использования необходимой вам пасты. Так средства, предназначенные для защиты от кариеса и лечения бактериальных инфекций полости рта, нельзя использовать в течение длительного времени. Активные компоненты, содержащиеся в них, влияют не только на болезнетворные микроорганизмы, но и качественно меняют состав полезной микрофлоры. Длительное применение паст с бактерицидным и антисептическим действием является одной из распространенных причин стоматита, развивающегося в результате снижения местного иммунитета слизистых.
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Нет лаурилсульфату натрия
Несколько десятилетий при изготовлении зубных паст в качестве пенообразователей использовалось поверхностно-активное вещество лаурилсульфат натрия. Создание пены во время чистки зубов обеспечивает равномерное распределение компонентов пасты и способствует разрушению налета. В результате длительных лабораторных исследований было доказано вредное воздействие лаурилсульфата натрия на организм человека. Поэтому при покупке пасты внимательно читайте состав, указанный на упаковке. Многие крупные производители начали использовать альтернативные безвредные пенообразователи.
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Осторожно: отбеливающие пасты
При правильном ежедневном уходе за полостью рта потребность в отбеливании обычно не возникает. Подобные пасты, как правило, рекомендуются страстным любителям кофе и никотина. Отбеливание зубов достигается двумя способами: механическим и химическим. Химическое отбеливание достигается путем добавление в пасту перекиси водорода или карбомида. Механическое происходит за счет воздействия на эмаль зубов абразивов на основе кремния или карбоната кальция. Чрезвычайное увлечение такими добавками может ускорить разрушение зубов.
Перед использованием отбеливающей пасты ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией, где определена частота процедур чистки зубов. Особое внимание обратите на индекс РДА, указывающий на размер содержащихся абразивов: 25-50 рекомендован при повышенной чувствительности зубов, 70-100 – для каждодневного ухода, 100-200 – для использования 1 раз в 3-5 дней. И помните, что наиболее качественное и безопасное отбеливание может сделать только квалифицированный врач-стоматолог.
Татьяна Лысова
Главное фото: hranirecept.ru
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