Пасты бывают разные: вредные и безопасные

Покупая зубную пасту в магазине, мы редко задумываемся о том, чем они отличаются между собой. Чаще всего мы приобретаем тот продукт, который запомнился нам по рекламе, или то, что покупали раньше. Но это неверный подход. Ведь от правильно выбранной зубной пасты зависит здоровье не только полости рта, но и всего организма.

Владимирский стоматолог Татьяна Бурнева рассказывает, на что необходимо обращать внимание при выборе зубной пасты, чтобы не навредить себе любимому.