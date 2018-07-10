Как не провалить собственную фотосессию?

Многие считают, что для профессиональной фотосессии главное – предоставить натуру, то есть себя любимого. А все остальное – головная боль фотографа. “Ты же профессионал!” Но на самом деле успех очень сильно зависит от того, готовы ли вы к съемке. Что надо сделать в первую очередь, прежде чем вставать перед камерой? Своими наблюдениями с читателями Prizyv.ru поделился фотограф Константин Захаров. Делайте, как советует Костя, и фотосессия вас не разочарует!

Определитесь с желаемым результатом



Знаете ли вы заранее, к какому фотографу пойдёте, или просто планируете съёмку – всегда решите для себя, какие фотографии в итоге вы хотите получить. Идеально, если вы посмотрите в Интернете и соберёте примеры. Так вы гарантируете себе половину удачного результата.

Продумайте внешний вид

Фотограф с радостью пойдёт вам навстречу и поможет с выбором образа и одежды. Но собственные идеи крайне важны – кому, как не вам знать, какая одежда вам идет? Возможно, в ходе фотосессии вы захотите переодеться – об этом тоже стоит позаботиться заранее.

Не забудьте про визит к визажисту

Необязательно делать яркий вечерний макияж – ведь далеко не для каждого антуража и темы он уместен. Зачастую достаточно лёгкого мэйкапа, выравнивающего тон кожи и убирающего лишний блеск (а летом это особенно актуально).

Не волнуйтесь

Отнеситесь к съёмке, как к весёлому приключению. Вообще не думайте, как вы получитесь на снимках, доверьтесь целиком фотографу. Нервозность и внутреннее напряжение будут обязательно видны на фотографиях.

Улыбайтесь

Помните, что это не фото на паспорт, а улыбки идут всем без исключения. Ну и будет что вспомнить, конечно же. Если вы планируете групповую или семейную съёмку, берите с собой только тех, кто тоже хочет фотографироваться, а кто отказывается – не заставляйте, иначе их недовольные лица вам всё испортят.

Будьте готовы потратить время



Многие фотографы практикуют экспресс-съёмку, обычно это несколько штатных ракурсов за 20-30 минут. Это ваш вариант, если вы уверены в себе и своих детях, и если у вас есть опыт съёмки в студии. Если же хочется подойти к результату основательно, примерить несколько нарядов, попробовать все фотозоны – берите не меньше часа студийного времени. Хорошая неторопливая съёмка с творческим подходом со стороны фотографа может потребовать и двух часов в студии.

Не стесняйтесь общаться с фотографом

Если это ваша первая сессия, важно разрушить стену нервозности. Поговорите с фотографом, можно обсудить любую тему, подурачиться. Попросите фотографа рассказать какой-нибудь смешной случай из его практики. Поинтересуйтесь промежуточным результатом съемки – хороший фотограф не откажет вам и продемонстрирует, что получается. Следуйте этим простым советам, и вы увидите, что ничего страшного в фотосъёмке нет.

Юлия Митина

Фото: Константин Захаров