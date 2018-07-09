Здравствуйте, я ваша кошка!

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Кошки, которые ищут дом
У некоторых из них даже нет имени, и у всех непростая судьба. Совсем недавно мы искали семьи для бездомных собак, оказавшихся в приютах и на передержке у активистов из владимирской организации “Зоохелп33”. А сегодня ищем хозяев для попавших в такую же ситуацию кошек. Если у вас еще нет верного друга, который встречает вас вечерами и мурлычет на ухо перед сном, либо вы готовы взять компаньона для своего кота или кошки – приглядитесь, может здесь есть тот, кто вам нужен?
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Изящная Одри
Настоящая актриса, как ее знаменитая тезка, Одри Хепберн! Эта примерно годовалая кошечка украсит любой дом. Домашняя и ласковая, она готова к жизни в квартире. Сейчас кошку готовят к стерилизации, и если вы ищете надежную компаньонку, то это как раз Одри.
Подробности по телефону: 8-904-596-68-64
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Три сестрички
Обычное дело: возле дома окотилась кошка, и теперь три милых котенка ищут семью. Им всего по паре месяцев, а они уже знают, что такое туалет. Котята любят, когда их гладят, и мило урчат в ответ на любое ласковое слово или действие. Немаловажный плюс – едят все, что дают (только не злоупотребляйте этим!).
Подробности по телефону: 8-961-258-76-42
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Трехцветное чудо
Трехцветные котята – огромная редкость. Но тем, кто обращается с животными, как с вещью, на это наплевать. Эту девочку просто выкинули на улицу, и она чуть не попала под машину. Спасли неравнодушные люди. Сейчас девчонка отмыта, обработана от блох, уже ходит в лоток. Во многих странах есть поверье, что трехцветная кошечка приносит удачу. Может и вам принесет?
Подробности: 8-904-957-11-90
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Кошка - королева
Упитанная, но грациозная королева в поисках хозяев. Когда-то жила дома, но старые хозяева ее выбросили. Два месяца прожила в коробке на улице, пока не попала на передержку. Очень терпеливая и чистоплотная кошка, прекрасно ладит с другими кошками и котами, поэтому ее можно взять в семью, где уже есть животные. Не привередлива в еде.
Подробности по телефону: 8-904-596-54-22
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Кошка, которая родилась в рубашке
Когда ее заметили неравнодушные люди, она сидела на улице и не реагировала уже ни на что: ни на людей, ни на собак. В клинике кошке поставили диагноз – сильнейшее истощение. К счастью, на передержке эта красавица поправилась. Полностью готова к переезду в новый дом – ходит в лоток, дружит с другими кошками и обработана от паразитов.
Подробности по телефону: 8-904-659-03-68
Юлия Митина
Фото: vk.com/help_animals_33
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