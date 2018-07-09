Здравствуйте, я ваша кошка!

У некоторых из них даже нет имени, и у всех непростая судьба. Совсем недавно мы искали семьи для бездомных собак, оказавшихся в приютах и на передержке у активистов из владимирской организации “Зоохелп33”. А сегодня ищем хозяев для попавших в такую же ситуацию кошек. Если у вас еще нет верного друга, который встречает вас вечерами и мурлычет на ухо перед сном, либо вы готовы взять компаньона для своего кота или кошки – приглядитесь, может здесь есть тот, кто вам нужен?