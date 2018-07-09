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Во владимирском баре наливают “Слезы болельщиков”!

На новый безалкогольный коктейль бармена натолкнул ЧМ-2018!

Вылет сборной России в 1/4 финала Чемпионата Мира по футболу фанаты будут переживать еще долго. Пусть наша команда и выступила достойно, но эмоции все равно хлещут через край. Чтобы остудить горячие головы, бармен одного из городских заведений Максим Рязанцев изобрел уникальный безалкогольный коктейль. Он получил название “Слезы болельщиков”.

Как любой мастер, Максим не раскрыл нам рецепт коктейля.

– Такой коктейль вы можете попробовать только у нас, – говорит бармен. – Могу сказать лишь, что тут, среди прочего, есть лед (улыбается), ананасовый сок, сироп “Гренадин”, а готовый коктейль украшается долькой грейпфрута и сахарной пудрой. На выходе получаем напиток с непошлым цветом и неприторным вкусом. Розовый цвет – это мечты болельщиков, а горьковато-кислый вкус – это горечь поражения. 

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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