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Как прекрасен этот сад, посмотри!

Ожившая сказка в центре Владимира

“Патриарший сад” не перестает удивлять своими красотами, даже опытные фотографы, вроде меня, не могут устоять! Это удивительное место, которое поражает всем – атмосферой, природным рельефом, растениями. Уникальная природная зона площадью больше 2,5 гектара собрала прекраснейшие растения из разных уголков мира. А еще здесь растет Владимирская вишня – символ нашего края.

Это отличное место для тихих семейных прогулок и пышных торжеств. Для каждого, кто любит фотографировать – это отличная фотозона. Не случайно у “Патриаршего сада” есть свой аккаунт в Инстаграме. Посмотрите на эту красоту, а потом – отправляйтесь, чтобы увидеть ее своими глазами в реальности!

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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