“Кольчугинского Айвазовского” выставили в Доме фольклора

Настоящая страсть Андрея Кравченко – море. Но только пару лет назад он решил воплотить свои эмоции и чувства на холстах. С недавних пор Андрей живет в Кольчугино, куда переехал из Донецка. До того как стать художником, изучал парикмахерское искусство в Великобритании, а параллельно вдохновлялся работами Ивана Айвазовского и Уильяма Тернера.

На выставке в Доме фольклора представлено около 30 работ. Оценить творчество “кольчугинского Айвазовского” можно будет до 30 июля.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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