18+

Что вы знаете о Петре и Февронии?

7 июля чествуют святых покровителей семьи

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Что вы знаете о Петре и Февронии? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

“Русский богатырь” снимет кино о Петре и Февронии

Мюзикл о Петре и Февронии в реальных декорациях колонии

Заложен первый камень скульптурной композиции Петру и Февронии

В Муроме Spider-Man будет первым после Петра и Февронии

Встречаемся у Февронии!

Вместо Петра и Февронии – Владимир и Татьяна