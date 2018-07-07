Что вы знаете о Петре и Февронии?

Кем была написана в XVI веке «Повесть о Петре и Февронии Муромских»? Ермолаем-Еразмом Неизвестным летописцем Монахом Нестором Правильно! Неправильно! -

Чей облик принимал злой змий, угрожающий Мурому? Облик Февронии Облик князя Петра Облик князя Павла, брата Петра Правильно! Неправильно! -

В чём заключалась тайна смерти злого змия? Его смерть была на конце иглы Его ждала смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча Тайну смерти не знал и сам змий Правильно! Неправильно! -

Где князь Пётр раздобыл Агриков меч? В церкви В глухом лесу На дне Святого озера Правильно! Неправильно! -

Почему тело Петра покрылось язвами и струпьями? Его проклял черный колдун Он прикоснулся к Агрикову мечу Змий забрызгал его своей кровью Правильно! Неправильно! -

При каком условии Феврония согласилась лечить князя Петра? Он должен был её богато одарить Он должен был жениться на Февронии Он должен был отречься от княжения Правильно! Неправильно! -

Почему бояре не приняли княгиню Февронию? Они была умнее и мудрее их Она требовала абсолютной власти Она была из крестьян, неродовитая Правильно! Неправильно! -

Почему Петр решает покинуть Муром? Он пошел войной на Киев Он пошел вослед за женой Он отправился в паломничество к святым местам Правильно! Неправильно! -

Что произошло после того, как князь с княгиней покинули Муром? Город стал процветать Ничего не изменилось В городе начались усобицы Правильно! Неправильно! -