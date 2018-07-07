Что вы знаете о Петре и Февронии?

Кем была написана в XVI веке «Повесть о Петре и Февронии Муромских»?
Правильно!
Неправильно!
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Чей облик принимал злой змий, угрожающий Мурому?
Правильно!
Неправильно!
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В чём заключалась тайна смерти злого змия?
Правильно!
Неправильно!
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Где князь Пётр раздобыл Агриков меч?
Правильно!
Неправильно!
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Почему тело Петра покрылось язвами и струпьями?
Правильно!
Неправильно!
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При каком условии Феврония согласилась лечить князя Петра?
Правильно!
Неправильно!
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Почему бояре не приняли княгиню Февронию?
Правильно!
Неправильно!
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Почему Петр решает покинуть Муром?
Правильно!
Неправильно!
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Что произошло после того, как князь с княгиней покинули Муром?
Правильно!
Неправильно!
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Какое чудо совершалось неоднократно после смерти Петра и Февронии?
Правильно!
Неправильно!
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