Теплый пол: Кабельный, пленочный или электро-водяной?

Теплый пол – модная и приятная деталь в вашем доме. Кроме того, достаточно часто теплые полы выступают в качестве дополнительного, а то и основного вида отопления. Мы решили разобрать самые популярные варианты теплых полов, чтобы понять, какой из них выгоднее, удобнее и универсальнее. В этом нам помог эксперт – технический специалист компании “Daewoo Enertec” Дмитрий Архангельский.

Кабельный теплый пол

Что это такое?

Дмитрий Архангельский: “У кабельных теплых полов используется обычный нагревательный кабель. Он может выглядеть как в виде простой кабельной бухты, так и в виде готовых секций. Чаще всего в последнем варианте при установке не используют цементную стяжку”.

Особенности:

Равномерный прогрев помещения, отсутствие холодных зон.

По прочности кабельный пол уступает пленочному и электро-водяному, но стоит немного дешевле.

Основная задача – подогреть пол, но не обогреть помещение. Да, в комнате с любым теплым полом будет теплее. Но полностью заменить стандартное отопление на кабельный теплый пол будет ошибкой.

Прост в подключении. Его просто расстилают, соединяют специальными муфтами и подключают к электричеству.

Важно знать, что если вы нажали кнопочку “вкл.”, то потреблять электроэнергию пол будет постоянно.

Среднее потребление электроэнергии – 40-50 ватт на квадратный метр в час.

Пленочный теплый пол

Что это такое?

Дмитрий Архангельский: “Нагревательным элементом в полах этого типа служит особым образом изготовленный плёночный материал. Такие плёнки изготавливаются обычно в виде готовых рулонов, которые легко нарезаются на подходящие для застилки отрезки. Пленочный теплый пол кладут без цементной стяжки. Это экономит время и деньги при установке”.

Особенности:

По сути, пленочный пол немногим отличается от кабельного. Среди этих отличий – быстрый прогрев. Сразу после включения вы почувствуете, что стало теплее. За счет инфракрасного излучения человек чувствует температуру на 10°С выше, чем есть на самом деле.

Пленочный теплый пол можно с легкостью уложить на пол, потолок, стены – куда вам захочется. Толщина системы всего лишь 0, 34 мм.

При укладке не нужно использовать цементную стяжку.

Из-за того, что пленочный пол очень тонкий, он абсолютно не увеличивает высоту пола и незаметен.

Среднее потребление электроэнергии – 50-60 ватт на квадратный метр в час.

Электро-водяной теплый пол

Что это такое?

Дмитрий Архангельский: “В нашей компании “Daewoo Enertec” производится электро-водяной пол модели “Xl pipe” – это труба из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм. Внутри нее находится специальная жидкость этиленгликоль (антифриз) и два греющих провода. Система такая: провода нагревают жидкость в трубе до температуры, выставленной на терморегуляторе пользователем. Антифриз поглощает и удерживает тепло от проводов. После чего они отключаются, а пол остается теплым за счет жидкости, которая хранит тепло. Как только она начинает остывать, провода снова включаются и подогревают жидкость”.

Особенности:

В первую очередь это система отопления, а потом уже теплый пол.

Самый экономичный вариант, за счет того, что он не постоянно питается энергией, а включается только на время.

Подходит под любое покрытие: дерево, ламинат, линолеум, плитку и другие.

Монтируется как по деревянным брускам, так и в цементно-песчаную стяжку.

В случае поломки не нужно демонтировать пол. Достаточно просто открыть коробочку, с которой осуществляется управление полом. Оттуда выкачивается жидкость из трубы, достается провод, вставляется новый и закачивается жидкость. Все, теплый пол дальше готов к использованию.

Среди потребление электроэнергии – 15-25 ватт на квадратный метр в час.

Гарантия на такой пол 10 лет, срок службы 50 лет.

Юлия Митина

Фото: remkasam.ru