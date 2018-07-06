Там, где Радуга

Владимирская область славится своей многовековой историей. Владимир, Суздаль, Муром, Александров, Юрьев-Польский – эти города всегда привлекали туристов. Старые храмы, монастыри, дворянские поместья и купеческие дома создают особую атмосферу. Среди старших собратьев не теряется и самый молодой город Владимирской области с удивительным названием. Радужный – наукоград, построенный среди густых лесов.

История Радужного началась в 70-х годах. В 1972 году был возведен первый жилой дом поселка для сотрудников опытно-конструкторского бюро «Радуга». Именно предприятие подарило свое имя будущему городу. Кстати, сначала рабочий поселок назывался «Владимир-30», старая стела сохранилась до сих пор.

Руководил работами Иван Сергеевич Косьминов, который лично участвовал в подготовке и запуске первого в мире искусственного спутника Земли. Бюст основателю города стоит в самом его центре. Радужный стремительно строился и развивался. К началу 80-х в нем уже проживало 10 тысяч человек. Поселок превратился в прекрасный город.

– В Радужном своя, особая атмосфера. Конечно, это связано с его местоположением и историей. Радужный построили среди лесов, в стороне от шумных магистралей, как закрытый наукоград. И возводили его, по сути, как город будущего. Сегодня Радужный – город, в который хочется возвращаться: светлый, чистый, современный, – делится впечатлениями частая гостья города, руководитель общественной приемной депутата Государственной Думы Г.В. Аникеева Лариса Гаврилова.

Предлагаем и вам отправиться в небольшое путешествие по закрытому городу.

Елена Пляскина, Дмитрий Киреев

Фото “Призыв ТВ”, в программе использованы фрагменты телепроекта “Местное время – Радужный”