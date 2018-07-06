Насладись каждым мгновением лета

Горохов день

Этот традиционный ежегодный праздник проводится в одном из самых красивых старинных городов Владимирской области. Семейный праздник проводится во дворе Дома творчества и ремесел. Это событие можно назвать камерным, так как здесь нет огромного количества народа и гуляний, что делает это праздничное событие очень уютным и комфортным.

Праздничная программа, как всегда, интересная и веселая, так как все, что здесь происходит, носит интерактивный формат. Все гости вовлекаются в действие праздника, а не наблюдают со стороны. Главным героем Горохова Дня является Царь Горох. Он выступает в роли гостеприимного хозяина. Все начинается со встречи гостей. Далее все перемещаются в сад, где находится уютный терем зеленого цвета с двумя башенками.

В этот день всех гостей ждет море приятных сюрпризов. Это игры и забавы, скоморохи и шуты, мастер-классы и творческие занятия, чай из самовара и пироги. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе. Программа праздника рассчитана на любую аудиторию от взрослых до совсем маленьких гостей, которым здесь уделяют особое внимание.

Дом творчества и ремесел: Гороховец, ул. Московская, 43

7 июля 2018 года

Вход свободный