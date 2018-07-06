Насладись каждым мгновением лета

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Поезжай в гости к царю
Горохов день
Этот традиционный ежегодный праздник проводится в одном из самых красивых старинных городов Владимирской области. Семейный праздник проводится во дворе Дома творчества и ремесел. Это событие можно назвать камерным, так как здесь нет огромного количества народа и гуляний, что делает это праздничное событие очень уютным и комфортным.
Праздничная программа, как всегда, интересная и веселая, так как все, что здесь происходит, носит интерактивный формат. Все гости вовлекаются в действие праздника, а не наблюдают со стороны. Главным героем Горохова Дня является Царь Горох. Он выступает в роли гостеприимного хозяина. Все начинается со встречи гостей. Далее все перемещаются в сад, где находится уютный терем зеленого цвета с двумя башенками.
В этот день всех гостей ждет море приятных сюрпризов. Это игры и забавы, скоморохи и шуты, мастер-классы и творческие занятия, чай из самовара и пироги. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе. Программа праздника рассчитана на любую аудиторию от взрослых до совсем маленьких гостей, которым здесь уделяют особое внимание.
Дом творчества и ремесел: Гороховец, ул. Московская, 43
7 июля 2018 года
Вход свободный
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Чествуй Петра и Февронию Муромских
Всероссийский день семьи, любви и верности
Улицы Советская, Ленина и площадь Революции с 10.00 до 23.00 превратятся в торговую ярмарку и улицу мастеров. Кукольный бульвар на ул. Московской с 12.00 до 17.00 наполнится «живыми» людьми разных профессий и увлечений, мимо которых не пройдёт ни один фотолюбитель. На площади 1100-летия в это же время разместятся выставочные экспозиции «Русь изначальная», «Русь вековая», «Русь белокаменная» и пройдут «Богатырские забавы» и «Молодецкие игрища». Городская сцена ул. Ленина приглашает всех на концерт ивановской группы «Кристалл» в 12.00. Вадим Казаченко, Афина, Виктор Дорин, группа «Балаган Лимитед», Полина Ростова, Виктория Черенцова, Дмитрий Нестеров, Сергей Войтенко, Иван Дятлов и Валерий Курас выйдут на сцену 13.00 в рамках большого концерта радиоканала «Милицейская волна».
На набережной реки Ока в 18.00 состоится главное событие всероссийского праздника – грандиозный концерт лучших российских исполнителей. По окончании его там же пройдет трансляция на экранах матча ЧМ-2018 Россия-Хорватия. Закончится день праздничным фейерверком.
г. Муром
7 июля с 10.00 до 23.00
Вход свободный
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Почувствуйте магию Купалы
Иванов день, или Иван Травник
В народном сознании в день Ивана Купалы особая сила приписывалась всем природным стихиям – огню, воде, земле, а также растениям. Крестьяне совершали многочисленные обряды с использованием охранительных, очищающих свойств растений и природных стихий: возжигали купальские огни, купались в водоемах, обливали всех встречных водой, катались по росе и земле, собирали целебные травы. Поэтому развлекательные действа празднования в Суздале будут обязательно связаны с травами, сборами и заговорами.
С 10.00 до 21.00 в Центральном холле ГТК пройдут мастер-классы по рукоделию. В 10.00 начнется двухчасовая пешая экскурсия по Суздалю. Сбор всех желающих у стойки размещения ГТК. Праздничная программа на берегу реки Каменка, у причала, с 18.30 до 20.30 предлагает гостям и жителям города чайные дегустации с различными травами и показательный процесс заготовки кипрея, или по-народному иван-чая. Обрядовые действа, изготовление куклы Ивана Травника, мастер класс по плетению венков и уличные гулянья у костра всем позволят окунуться с головой в атмосферу этого волшебного дня.
Главный туристический комплекс: Суздаль,ул. Коровники, д. 45
7 июля с 10.00 до 22.00
Вход свободный. Возможна плата за участие в мастер-классах
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Поразмышляйте о нашем прошлом и настоящем
Экскурсии от местных для местных
В субботу, 7 июля, в 10.00 неутомимый Алексея Валентиновича приглашает в Кидекшу. «Посмотрим самый старый храм Суждальщины – церковь Бориса и Глеба с падающей колокольней – и мегалиты, остатки древнего сейда, на берегу Нерли. Это река священная. По сути, матушка Нерль – живое божество. Купание в ней, даже просто омовение благотворно влияет на судьбу. Она смывает всякую порчу и очищает души и сердца. Да еще и на Ивана Купалу».
В этот же день, в 18.00, журналист Сергея Морковкина проведет экскурсию «Градостроительные ошибки и удивительные конструкторские решения». Почему наши города выглядят не так, как нежно любимая нами Европа? Были ли мы когда-нибудь в тренде мировой архитектуры? Что такое КОПЭ и реабилитация кирпича? Как панельки связаны с русским узорочьем и почему эта порочная связь рождает «бастардов»? Что ждет старые и новые районы Владимира?
В воскресенье, 8 июля, в 13.00 Алексея Валентиновича проведет еще одну свою экскурсию «В кольце валов – древний Владимир». Это прогулка для тех, кому небезразлична наша седая старина.
Подробности смотрите здесь
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Окунись в летние ароматы
Праздник клубники
На летней сцене во дворе Дома культуры мкрн Оргтруд будет организован концерт с участием ансамбля «ЛаптиБэнд», инструментального дуэта «ДаБлБум» и певицы Кристины Мелентьевой, солистки вокальной группы «Белая верба» Людмилы Витеевой, казачьего ансамбля «АТАМАН», певца и шоумена Сергея Артемьева. Кроме того, всех ожидают весёлые анимационно-игровые точки: батут, тир, электро- и веломобили, сигвеи, аквагрим, летний теннис, клубничная фотозона, танцевальный мастер-класс, мастер-классы по изготовлению поделок на клубничную тематику, хендмейд-распродажа изделий ручной работы, мастер-класс от школы скорочтения и другие. Всех гостей праздника ждут клубничные угощения.
В этот день пройдет конкурс «Мама, папа, я – клубничная семья!» Победители получат памятные подарки. Также объявляется конкурс на лучший клубничный костюм. Приходите на праздник в костюме и получайте сладкие призы от организаторов!
Двор Дома культуры мкрн Оргтруд: ул. Октябрьская, д. 26-б.
Заявки на участие в конкурсе по тел. 8-980-753-09-25, Маргарита Андреевна
8 июля в 15.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Главное фото: look.com.ua
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