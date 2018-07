5 горячих хитов этого лета от радио «ENERGY- Владимир»!

Каждое лето – это приключение. И каждый раз оно проходит под самую яркую музыку сезона. Какими хитами запомнится нам лето 2018? Вместе с главным редактором радио “ENERGY (NRJ) – ВЛАДИМИР” Федором Гагариным мы подготовили для вас пятерку самых популярных треков этого лета. Смотрите, слушайте и проводите время с самыми сумасшедшими эмоциями!

#1 C-BOOL & Giang PHAM – DJ Is Your Second Name

Диджей C-Bool (настоящее имя Grzegorz Cebula). Его первый сольный сингл Would You Feel занял высокие места во многих мировых чартах. Аналогичный успех ожидал и его второй трек In My Heart. Эти композиции вошли в его дебютный альбом Would You Feel. В конце 2016 года он представил трек Never Go Away. В 2017 году его трек Dj is Your Second Name появился во многих чартах.

#2 Tom WALKER – Leave A Light On

Tom Walker — британский музыкант, который получил известность сразу же после дебютного сингла Sun Goes Down (он вышел в мае 2016 года). В 2017 году он представил свой первый мини-альбом Blessings. В этом же году у него вышел хит Leave a Light On.

#3 Aris – SOS (DJ Antonio rmx)

Aris – певица из Румынии. На нее обратили внимание после выступления на шоу The Voice of Romania, где она дошла до четвертьфинала.

В 2017 году она выпустила дебютный трек S.O.S., который вышел на музыкальном лейбле Effective Records.

#4 MARSHMELLO & Anne MARIE – Friends

Marshmello — диджей, продюсер, который тщательно скрывает свое настоящее имя. Многие его фанаты считают, что это Крис Комсток, наиболее известный как диджей Dotcom (у них одинаковые даты рождения, татуировки и музыкальные стили). О Marshmello заговорили в 2015 году после того, как он сделал ремиксы на треки Zedd и Jack Ü. В начале 2018 года Marshmello и Anne-Marie записали совместный трек FRIENDS.

#5 KUSH KUSH – Sweet & Bitter

Kush Kush – дуэт загадочных юных диджеев. Они скрывают свои лица под маской скандинавских зайцев. И никто не знает, кто они и как выглядят на самом деле. В мае 2017 года они выпустили свой дебютный трек Fight Back With Love Tonight. А в 2018 году представили трек Sweet & Bitter.

Юлия Митина