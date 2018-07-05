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Сохраняем брак до золотой свадьбы: советы “староженов”

Горадминистрация поздравила пожилые пары

  1. Неделя семьи в Патриарших садах

    8 июля по православному церковному календарю будет день Петра и Февронии Муромских – святых покровителей брака, любви и семьи. К этому событию во Владимире награждают и чествуют супружеские пары, которые в мире и согласии прожили вместе много лет. Церемония прошла в “Патриаршем саду”. Prizyv.ru пообщался с супругами со стажем и собрал у них советы для молодоженов – как пройти в любви долгий путь к золотой свадьбе.

  2. Юрий и Лидия Никитины (51 год вместе)

  3. Эдуард и Кира Николаевы (62 года вместе)

  4. Владимир и Валентина Теленковы (52 года вместе)

  5. Бонус-Вишенка

    А еще для приглашенных семей состоялся праздничный концерт. Самыми ярким ансамблем, который собрал больше всего аплодисментов, стала владимирская “Вишенка”, часть выступления которой мы и предлагаем посмотреть.

    Слава Логинов

    Фото: Слава Логинов/Prizyv.ru

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