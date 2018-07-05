Сохраняем брак до золотой свадьбы: советы “староженов”

8 июля по православному церковному календарю будет день Петра и Февронии Муромских – святых покровителей брака, любви и семьи. К этому событию во Владимире награждают и чествуют супружеские пары, которые в мире и согласии прожили вместе много лет. Церемония прошла в “Патриаршем саду”. Prizyv.ru пообщался с супругами со стажем и собрал у них советы для молодоженов – как пройти в любви долгий путь к золотой свадьбе.