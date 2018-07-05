Сохраняем брак до золотой свадьбы: советы “староженов”

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Неделя семьи в Патриарших садах
8 июля по православному церковному календарю будет день Петра и Февронии Муромских – святых покровителей брака, любви и семьи. К этому событию во Владимире награждают и чествуют супружеские пары, которые в мире и согласии прожили вместе много лет. Церемония прошла в “Патриаршем саду”. Prizyv.ru пообщался с супругами со стажем и собрал у них советы для молодоженов – как пройти в любви долгий путь к золотой свадьбе.
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Юрий и Лидия Никитины (51 год вместе)
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Эдуард и Кира Николаевы (62 года вместе)
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Владимир и Валентина Теленковы (52 года вместе)
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Бонус-Вишенка
А еще для приглашенных семей состоялся праздничный концерт. Самыми ярким ансамблем, который собрал больше всего аплодисментов, стала владимирская “Вишенка”, часть выступления которой мы и предлагаем посмотреть.
Слава Логинов
Фото: Слава Логинов/Prizyv.ru
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