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платья

Романтика! Самые модные платья этого лета

Пять вариантов, которые можно найти во Владимире

Когда носить платья, если не летом? Особенно в этом сезоне, когда на пике популярности женственность, легкость и романтичность. Дизайнеры обратились к вечной классике и возвели в абсолют любовь к гороху, полоске, кружевам, оборкам и натуральным тканям. При этом легкомысленные и не очень платья рекомендуется разбавлять кедами, кроссовками, массивными сандалиями и ироничными мюли. Я пробежалась по магазинам Владимира и нашла несколько очень модных вариантов.

Белое платье

Никогда, наверное, белые платья не были так популярны! Мини, миди или макси – не имеет значения. Главное – совершенно, абсолютно, идеально БЕЛОЕ. По-моему, лучший вариант для лета. В конце концов, когда еще носить белое?

платье

Белое платье – на пике своей популярности

Платье в горошек

Действительно, горох – наше все. Этот принт всегда считался образцово женственным. В этом сезоне милые платьица носят все независимо от возраста. Тренд – сочетание гороха разного размера в одном платье.

платье

Гороха много не бывает!

Платье с запахом

Платье с запахом, придуманное когда-то дизайнером Дианой фон Фюрстенберг, снова на пике популярности. Как вы думаете, в чем секрет? Просто оно идет женщинам с любой фигурой. Идеально подчеркивает грудь и талию.

платье

Платье с запахом идет всем

Платье-рубашка

Тоже классика, вечная, прекрасная и очень удобная. Платье-рубашка одинаково отлично смотрится в офисе и на набережной. Эта модель универсальна и подходит для любого возраста и фигуры. Можно предпочесть актуальный оверсайз или подчеркнуть талию поясом.

платье

Платье-рубашку можно носить в офис и на пляж

Сафари

Один из самых интересных вариантов этого сезона. Строгие и одновременно женственные платья тоже можно отнести к классике. Немного игривости могут добавить оборки или аппликации. Цветовая гамма – от хаки до светло бежевого.

платье

Сафари – вариант для смелых девушек

Впереди еще полтора месяца лета! А в магазинах распродажи. Самое время купить непрактичное, но такое желанное платье!

С любовью, МоднаЯ

Фото: mutluyumcunku.com

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