Не проспи пожар в своей квартире!

Статистика пожаров в России поражает. Еще больше поражает количество погибших и пострадавших. Самую большую опасность вопреки ожиданиям представляет не огонь, а дым. Особенно в ночное время, когда люди спят. В наших квартирах полно ПВХ-изделий, от натяжных потолков до оконных откосов и подоконников, которые выделяют ядовитый дым. Достаточно сделать несколько вдохов, и человек теряет сознание. Поэтому крайне важно распознать дым с первых секунд его появления в вашей квартире и как можно быстрее принять меры по эвакуации, пока это еще возможно.

По современным стандартам в каждой вновь возводимой квартире должны иметься дымовые извещатели. Знаю не понаслышке, что чаще всего новоселы их срезают – якобы эти устройства портят дизайн интерьеров. Страшная беспечность, приводящая к трагическим последствиям. А что делать тем, у кого в квартирах нет таких датчиков, и в доме нет пожарной сигнализации? Самый надежный вариант – заказать у специалистов проект и установить противопожарную сигнализацию во всем многоквартирном доме. Но этот вариант самый нереалистичный – в наших домах зачастую нет денег, чтобы покрасить стены в подъездах, не то что на систему пожарной безопасности.

Так что же делать, если хочется обезопасить себя и свою семью? Для этих случаев существуют автономные пожарные извещатели. Работают они от обычной батарейки типа “Крона. Этой батарейки хватает на полтора-два года. Работу датчика можно посмотреть на видео ниже:

Такой датчик стоит всего 350-500 рублей. Согласитесь, небольшая плата за спасенную жизнь? А если вы не хотите заморачиваться с заменой батарейки, можно приобрести датчик на литий-ионном аккумуляторе, например, “АргусСпектр” ИП 212-81.

Такой датчик стоит уже около 1000 рублей, но производитель гарантирует его работу в течение 10 лет от одной батарейки! Один раз купил, повесил – и забыл на десятилетие.

Крепятся такие датчики на потолок в местах потенциального дымообразования. Главное, не ставить их там, где на датчик может попасть прямой солнечный свет или где в воздухе летает много пыли. В противном случае возможны ложные срабатывания.

Ну а сейчас небольшой, но полезный лайфхак. Сегодня многие сделали в своих квартирах натяжные потолки. И точно так же многие столкнулись с проблемой – эти потолки имеют свойство рваться. Если у вас возникла эта проблема – не торопитесь перетягивать все полотно. Установите на место дырки противопожарный датчик дыма!

Так вы и потолок спасете и в случае пожара и задымления жизнь себе и близким!

Виктор Волчек

Фото: Виктор Волчек/Pruzyv.ru