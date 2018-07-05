Наследие автора “Лета Господня” возвращают на владимирскую землю

Исторический музей Владимира представил выставку, посвященную известному русскому писателю и публицисту Ивану Шмелёву. Выбор темы для экспозиции не случаен. Во Владимире автор “Лета Господня” жил с 1901-го по 1908 год. В нашем городе он написал принёсшие ему всероссийскую известность рассказы “К солнцу”, “Вахмистр”, “По спешному делу”, “Победа”, “Иван Кузьмич”.

На выставке представлены как широко известные, так и редкие произведения Ивана Шмелева. Экспонатов не особенно много, но “шмелевская” коллекция Владимиро-Суздальского музея-заповедника регулярно пополняется с 2015 года. Тогда родственница жены Ивана Шмелева Нина Павловна Азарова, разбирая подвалы особняка, где жил писатель в эмиграции, нашла его документы и личные вещи. Сейчас музей-заповедник получил уже около 120 предметов, принадлежавших Шмелёву, включая семейную икону и трость писателя.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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