Иван Травник отмечаем, магию в лукошки собираем

Народный праздник Ивана Купалы, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, отмечается 7 июля. Считается, что в ночь на Купалу пробуждаются все животворящие силы на Земле и многие растения приобретают особые, магические свойства. Именно в этот день знахари и колдуны начинали собирать необходимые им травы. Поэтому Купалу по-другому еще называют Иван Травник.

Все, наверное, слышали легенду о зацветающем на Ивана Купалу папоротнике, который указывает на зарытые в землю клады и придает сорвавшему его волшебную силу. Но существуют поверья и о других магических растениях, которые добыть можно было только в этот день. Согласно чародейскому травнику, обнародованному в XIX в. известным собирателем народных верований Иваном Сахаровым, это адамова голова, тирлич, разрыв-трава и плакун-трава. Просвещенные люди два столетия назад уже скептически относились к мнению о колдовской силе этих растений. А вот их лекарственные свойства используются до сих пор.