Иван Травник отмечаем, магию в лукошки собираем

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Какие травы собирать на Купалу
Народный праздник Ивана Купалы, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, отмечается 7 июля. Считается, что в ночь на Купалу пробуждаются все животворящие силы на Земле и многие растения приобретают особые, магические свойства. Именно в этот день знахари и колдуны начинали собирать необходимые им травы. Поэтому Купалу по-другому еще называют Иван Травник.
Все, наверное, слышали легенду о зацветающем на Ивана Купалу папоротнике, который указывает на зарытые в землю клады и придает сорвавшему его волшебную силу. Но существуют поверья и о других магических растениях, которые добыть можно было только в этот день. Согласно чародейскому травнику, обнародованному в XIX в. известным собирателем народных верований Иваном Сахаровым, это адамова голова, тирлич, разрыв-трава и плакун-трава. Просвещенные люди два столетия назад уже скептически относились к мнению о колдовской силе этих растений. А вот их лекарственные свойства используются до сих пор.
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Адамова голова снимет боль
“По народному понятию, чародейская сила адамовой головы простирается только на диких уток. Охотники, получившие эту траву из рук записного чародея, окуривают все снаряды, употребляемые ими при ловле уток…”
Отличительным признаком этого многолетнего травянистого растения семейства пасленовых является толстый прямой корень, напоминающий человеческую фигуру, что стало предметом для множества суеверий, вымыслов и легенд. Предпочитает хорошо дренированные песчаные и суглинистые земли. Любит обилие солнца, но также способна расти в полутени.
В современной медицине экстракт корня входит в состав болеутоляющих, снотворных и антиспазматических лекарственных препаратов. Мандрагора помогает при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, болях различного характера, в лечении витилиго и других кожных патологий.
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Тирлич улучшит пищеварение
“Поселяне думают, что эта трава обладает силою превращения и достается только в удел одним ведьмам. Из тирлича выжимается сок, которым натирают оборотни свои подмышки при совершении чар. Кудесники и чародеи дорожат тирличем, как сокровищем…”
В настоящее время нам это растение более известно как золототысячник. Растение любит солнечный свет, поэтому чаще всего растет на лесных опушках, лугах и полянах. Оно обладает антисептическим, слабительным, антипаразитарным, общеукрепляющим и желчегонным свойствами. Отвары и настойки золототысячника улучшают аппетит и пищеварение. Тирлич помогает уничтожить различные паразиты в организме. Также трава хорошо помогает во время реабилитации после тяжелых заболеваний.
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Разрыв-трава выведет камни
“В старину, говорят, разбойники зарывали награбленное имущество в землю на известное число лет, запирали железными дверьми с огромными замками, а ключи бросали в воду. Сила человеческая недостаточна бывает для разрушения этих дверей и замков, потому что нечистая сила, которой поручено стеречь клад, защищает его своею спиною. Кто же может бороться с нечистою силою? Кладокопатели издерживают большие суммы на получение разрыв-травы”.
Разрыв-трава — это бальзамин обыкновенный, известный еще и как недотрога. Свое название разрыв-трава получила из-за того, что после дозревания плодов створки продолговатой коробочки открываются, скручиваются в спираль, разбрасывая при этом семена. Достаточно нажать пальцем на созревший плод – и растение “стреляет”. Произрастает в тенистых влажных лесах, в кустарниках вдоль лесных рек, озёр, ручьёв, влажных оврагов. В качестве комнатного растения культивируется на подоконниках, где цветёт чуть ли не круглый год.
Недотрога используется в народной медицине при камнях в почках и мочевом пузыре. Наружно — при лечении геморроя, язв и ран. Растение ядовито, поэтому лечение им требует осторожности.
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Плакун-трава утешит
“Простолюдины полагают, что это растение обладает удивительною силою: приводить в страх нечистых духов, смирять их и приводить в покорность. Этою силою обладают только корень и цветы. Знахари употребляют корень плакуна для изгнания домовых, ведьм и нечистой силы, стерегущих клады”.
Настоящее название этого растения – дербенник иволистный. Произрастает оно по берегам различных водоёмов, окраинам болот и в других сырых местах. Предпочитает солнечные места, влажные и питательные почвы.. В покровных тканях этого растения находятся специальные органы, с помощью которых оно пытается избавиться от излишней влаги, накопленной за ночь. Капельки ее стекают по краям листьев и выглядят, как слезы. Поэтому и называют этот растение в народе плакун-травой.
Дербенник оказывает вяжущее, противовоспалительное и тонизирующее действие. Используется при лечении дизентерии и диареи. Помогает при хронических энтероколитах и гастритах. Отваром из корней дербенника лечат женские болезни и маточные кровотечения, а отвар из листьев принимают при эпилепсии, нервных расстройствах, бессоннице, геморрое и ревматизме. Эффективна плакун-трава при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых кожных болезней, например, экземы.
Татьяна Лысова
Главное фото: artemyev.center/blog
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