14 видов роз в обычном владимирском дворе!

Нет людей, которые бы равнодушно относились к розам. Невероятные бутоны, цвета, запах – все это манит. А вот владимирец Александр Цыганский пошел дальше других и посадил целых 14 видов роз у себя во дворе. Мы предлагаем и вам насладиться красотой молодых, только распустившихся роз в нашем фоторепортаже.

– Я люблю красоту. Люблю выращивать растения и заниматься землей, – рассказывает Александр. – В этом году посадил розы у дома. Здесь 14 сортов. Это не то чтобы мои любимые сорта. Я просто посмотрел в Интернете, мне понравились цвета, понравилось, как они выглядят. Заказал, высадил и теперь ухаживаю. Сделал капельный полив, периодически пропалываю. Недавно было нашествие червячков, но мы их с успехом потравили.

Сейчас это пока еще небольшие кустарники, большинство цветов еще в бутонах. Когда они вырастут, будут высотой около 60 см. Еще один плюс этих роз – они многолетние и радовать глаз будут не один год.

– Я уже посмотрел, как за ними ухаживать в зимний период, как укрывать. Так что я готов, – заверяет Александр Цыганский.

Юлия Митина

Фото: Юлия Митина/Prizyv.ru

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