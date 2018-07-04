Примерь маску “чумного доктора”!

Центр пропаганды изобразительного искусства не перестаёт удивлять жителей и гостей Владимира. Выставка с интригующим названием “Без лица” открылась на четвертом этаже выставочного центра. Маски разных эпох и народов можно не только увидеть, но и потрогать, а с некоторыми – даже сфотографироваться.

Средневековые пыточные и “позорные” маски, японские театральные, ужасающие маски-протезы времён Первой мировой войны – в экспозиции представлено около 60 экспонатов. Посмотреть на них можно будет до 22 июля.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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