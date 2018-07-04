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Лучшие народные средства от укусов комаров

Проверено временем и миллионами укушенных!

  1. Мудрость и опыт - против кровососов

    Комар кусает вроде бы не так больно, но очень неприятно. Что делать, если под рукой нет репеллента, а на руках и лице уже краснеют и неприятно чешутся укушенные места? Мы собрали самые удачные народные методы борьбы с последствиями укуса и проверили их на себе.

  2. Антисептик для рук

    Помимо того, что антисептик для рук отлично снимает все загрязнения, он еще и отлично подходит для первой помощи при укусах! Благодаря консистенции, холоду и бактерицидным свойствам он способен убрать зуд и покраснения. А после применения остается небольшая пленочка, которая создает ощущение постоянного холодка на коже.

  3. Аспирин

    Это лекарство под рукой есть дома у всех. Если растолочь одну таблетку и добавить к ней чуть меньше чайной ложки воды – будет прекрасное средство против комариных укусов. Получается паста, которую можно нанести на место покраснения. Сначала вы ничего не почувствуете, но вот когда жидкость впитается, укуса будет попросту не видно!

  4. Сода

    Если вы уже сильно расчесали место укуса, то здесь поможет только сода. Две чайные ложки соды нужно растворить в небольшом количестве теплой воды, чтобы получилась паста, и нанести на пораженную кожу. Если у вас есть время, лучше смочите в полученном растворе ватный диск, приложите к укусу и подержите несколько минут. Зуд и боль постепенно отступят.

  5. Одеколон "Гвоздика"

    Это старый дедовский способ. Работает он по такому же принципу, что и гель для рук. Из-за наличия спирта в составе одеколона укус дезинфицируется, охлаждается, и это ощущение перебивает желание расчесывать кожу. Плюс от вас будет приятно пахнуть.

    Юлия Митина

    Фото: Юлия Митина/Prizyv.ru

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