Лучшие народные средства от укусов комаров

Это лекарство под рукой есть дома у всех. Если растолочь одну таблетку и добавить к ней чуть меньше чайной ложки воды – будет прекрасное средство против комариных укусов. Получается паста, которую можно нанести на место покраснения. Сначала вы ничего не почувствуете, но вот когда жидкость впитается, укуса будет попросту не видно!