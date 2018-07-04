Лучшие народные средства от укусов комаров

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Мудрость и опыт - против кровососов
Комар кусает вроде бы не так больно, но очень неприятно. Что делать, если под рукой нет репеллента, а на руках и лице уже краснеют и неприятно чешутся укушенные места? Мы собрали самые удачные народные методы борьбы с последствиями укуса и проверили их на себе.
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Антисептик для рук
Помимо того, что антисептик для рук отлично снимает все загрязнения, он еще и отлично подходит для первой помощи при укусах! Благодаря консистенции, холоду и бактерицидным свойствам он способен убрать зуд и покраснения. А после применения остается небольшая пленочка, которая создает ощущение постоянного холодка на коже.
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Аспирин
Это лекарство под рукой есть дома у всех. Если растолочь одну таблетку и добавить к ней чуть меньше чайной ложки воды – будет прекрасное средство против комариных укусов. Получается паста, которую можно нанести на место покраснения. Сначала вы ничего не почувствуете, но вот когда жидкость впитается, укуса будет попросту не видно!
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Сода
Если вы уже сильно расчесали место укуса, то здесь поможет только сода. Две чайные ложки соды нужно растворить в небольшом количестве теплой воды, чтобы получилась паста, и нанести на пораженную кожу. Если у вас есть время, лучше смочите в полученном растворе ватный диск, приложите к укусу и подержите несколько минут. Зуд и боль постепенно отступят.
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Одеколон "Гвоздика"
Это старый дедовский способ. Работает он по такому же принципу, что и гель для рук. Из-за наличия спирта в составе одеколона укус дезинфицируется, охлаждается, и это ощущение перебивает желание расчесывать кожу. Плюс от вас будет приятно пахнуть.
Юлия Митина
Фото: Юлия Митина/Prizyv.ru
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