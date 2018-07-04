История о том, как Екатерина II своего духовника отблагодарила

250 лет назад 2 июля 1768 года неожиданное происшествие нарушило размеренную жизнь тихого Владимира на Клязьме. Курьер из Санкт-Петербурга доставил именной рескрипт императрицы Екатерины II для епископа Владимирского и Муромского Павла. Личное письмо государыни архиерею провинциального городка по тем временам – явление экстраординарное. Послание гласило:

“Преосвященный Епископ Павел! Мы повелели Нашей Коллегии Экономии отпустить на возобновление Владимирского Успенского Собора и на утварь и на облачение Священнослужителям того же храма с излишеством против требуемого Коллегиею, то есть четырнадцать тысяч рублей в три года, и чрез сие имея к Вам доверенность, и препоручаем оное строение в особливое Ваше наблюдение”.

14 тысяч рублей на ремонт храма – это громадная сумма по тем временам. Крепостной крестьянин стоил около 100 рублей, молодая крестьянка— не более 50 рублей, а покупка крепкого сельского дома обходилась примерно в червонец. Чем же объяснить такую заботу царицы именно об Успенском соборе во Владимире? Софийский собор в Киеве, к примеру, являлся главной святыней всей Киевской Руси, но ремонтировать и реставрировать этот храм царица не стремилась. Очевидно, щедрость Екатерины Великой по отношению к собору во Владимире и его причту следует искать в личных предпочтениях императрицы.

Рескрипт о выделении 14 тысяч рублей на реставрацию Успенского собора последовал после того, как Екатерина II побывала во Владимире и в местном кафедральном храме. К приезду царицы готовились как светские, так и духовные власти. По распоряжению епископа Владимирского и Муромского Павла был составлен особый церемониал встречи государыни. Всем священникам владыка приказал быть в «первейшем священном облачении», а семинаристам предписывалось одеться в чистое платье и чинно себя вести. Соответствующие инструкции были даны и духовенству тех городов и сел, через которые должен был проследовать кортеж государыни.

Во Владимире Екатерина II побывала 13 июня 1767 года, возвращаясь в Москву из Казани и Нижнего Новгорода. Она не только сделала продолжительную остановку и осмотрела местные достопримечательности, но и отстояла продолжительную архиерейскую службу в кафедральном Успенском соборе. Подобная внимательность государыни объясняется тем, что тогдашний епископ Владимирский и Муромский Павел (Гребневский), до принятия иночества длительное время служил в Петербурге священником, а потом и протоиереем Петропаловского собора в Петропавловской крепости — в ту пору главного православного храма северной столицы. Владыка Павел имел хорошие связи при дворе и в течение многих лет был личным духовником великой княгини Екатерины Алексеевны — будущей императрицы.

Взаимоотношения протоиерея Петра Гребневского, будущего епископа Павла, и великой княгини Екатерины Алексеевны до сих пор не исследованы историками. Известно, что после приезда принцессы Софии Фредерики Ангальт-Цербстской в Петербург в 1744 году и принятия ею православия для вступления в брак, ее духовником сначала был Симон (Тодорский) — иеромонах, а потом последовательно архимандрит, епископ и архиепископ. В 1749-м архиепископ Псковский Симон отправился управлять своей епархией, после чего, очевидно, духовником и стал иерей Петр Гребневский.

Эти годы были непростыми для будущей Екатерины Великой. У великой княгини окончательно испортились отношения с мужем, она все чаще задумывалась о возможности захвата власти после кончины императрицы Елизаветы. В 1758 году после ареста фельдмаршала Степана Апраксина и канцлера Алексея Бестужева, обвиненных в измене, Екатерина Алексеевна с трудом избежала опалы и преследований со стороны императрицы. Роль духовника Петра Гребневского в жизни великой княгини до конца неясна, но, по-видимому, он оказывал весомую поддержку своей высокопоставленной духовной дочери и пользовался ее доверием.

Едва вступив на престол, Екатерина II отблагодарила Гребневского. Уже в 1762 году, когда дворцовый переворот привел к власти Екатерину Алексеевну, овдовевший Петр Гребневский принял монашеский постриг с именем Павла и тотчас после пострижения в сане архимандрита получил в управление Тихвинский Успенский Богородицкий монастырь в Новгородской губернии. Обитель издавна пользовалась покровительством великих князей и государей. Всего через год, 5 июля 1763 года, архимандрит Павел был назначен на Владимирскую кафедру, а 6 июля в присутствии государыни состоялась его хиротония.

Поэтому в июне 1767-го Екатерина II не просто так заехала во Владимир, а навестила своего старого друга. Тогда же владыка и посетовал на необходимость реставрации и ремонта старого храма. И, пусть и с запозданием на год, царица уважила его просьбу.

Екатерина II и епископ Павел после июня 1767 года больше уже никогда не встречались. 9 августа 1769 года владыка скончался. Точно неизвестно, сколько ему тогда было лет, но, по-видимому не более шестидесяти. Павла погребли в Успенском соборе, который тогда активно восстанавливался на средства, пожалованные императрицей. А Екатерину II похоронили в том самом Петропавловском соборе, где ее будущий духовник служил более двух десятков лет. Но вот гробница епископа Павла в Успенском соборе, который он спас от разрушения, со временем оказалась затеряна, и место, где покоятся останки бывшего духовника Екатерины Великой, до сих пор неизвестно.

Николай Фролов