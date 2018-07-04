Гжель раскрывает свои секреты

Во Владимире есть удивительное место – единственный в России семейный музей-кафе “Гжель”. Его интерьеры выполнены в стиле старинного русского промысла. Здесь собраны уникальные экспонаты, созданные знаменитыми мастерами гжели, – от посуды до поистине масштабных панно, над которыми художники трудились месяцами.

– У владимирцев есть возможность прикоснуться к шедеврам и узнать историю народного промысла. О гжели рассказывают в школе, а в нашем музее-кафе ребята и их родители могут своими глазами увидеть все разнообразие гжельского фарфора! – рассказывает руководитель семейного музея-кафе “Гжель” Наталья Филимонова. – Над интерьером и экспонатами трудились мастера, чьи работы выставляются в музеях по всему миру, в том числе в Эрмитаже!