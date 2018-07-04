Гжель раскрывает свои секреты

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Уникальный музей-кафе "Гжель"
Во Владимире есть удивительное место – единственный в России семейный музей-кафе “Гжель”. Его интерьеры выполнены в стиле старинного русского промысла. Здесь собраны уникальные экспонаты, созданные знаменитыми мастерами гжели, – от посуды до поистине масштабных панно, над которыми художники трудились месяцами.
– У владимирцев есть возможность прикоснуться к шедеврам и узнать историю народного промысла. О гжели рассказывают в школе, а в нашем музее-кафе ребята и их родители могут своими глазами увидеть все разнообразие гжельского фарфора! – рассказывает руководитель семейного музея-кафе “Гжель” Наталья Филимонова. – Над интерьером и экспонатами трудились мастера, чьи работы выставляются в музеях по всему миру, в том числе в Эрмитаже!
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Гжель бывает... цветной
Мы все со школы знаем, что отличительная особенность гжели – сине-белая гамма. Оказывается, роспись бывает и цветной! Так писали мастера с XVII века. Они использовали натуральные краски: зеленую, лиловую, желтую, синюю и даже коричневую. И по всей стране гжель была известна своими изящными цветными орнаментами. В начале XIX века в моду вошли голландские изразцы и китайский фарфор. Владельцы заводов мигом среагировали на спрос. Начали выпускать гжель, расписанную кобальтом. Получалось и красиво, и дешево.
Интересно, что до обжига рисунок имеет черный цвет, а после него становится синим. Представляете, мастера добиваются более 20 оттенков, используя одну-единственную краску! А вот цветной росписью сегодня владеют немногие. Полюбоваться на редкие разноцветные орнаменты можно в музее-кафе “Гжель”.
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Сказочные герои и мифические животные
Уникальные образцы гжельской росписи можно увидеть в одном из залов, где проходят детские праздники. Специально для музея-кафе во Владимире художники впервые (!) разработали анималистические рисунки. На них изображены представители фауны нашего края и мифические животные. Теперь такую роспись можно увидеть на многих изделиях мастеров гжели. Она очень популярна.
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Достопримечательности и история Владимирской земли
Масштабные панно в одном из залов музея-кафе рассказывают историю древней Владимирской земли. В стиле гжель прорисованы известные во всем мире памятники архитектуры: церковь Покрова на Нерли, белокаменные Дмитриевский и Успенский соборы и, конечно, символ Владимира – знаменитые Золотые ворота. А на центральном панно разворачивается сюжет в стиле традиционной русской иконописи «Бояре встречают князя Андрея Боголюбского во Владимире». Уникальные картины составлены из отдельных плиток, расписанных вручную. Работа настолько тонкая, что совпадают все линии и штрихи, создавая неповторимое целостное полотно.
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Уникальные портреты героев Владимирской земли
Огромные панно, настоящие произведение искусства, встречают гостей в одном из просторных холлов. На них в технике гжель изображены знаменитые уроженцы Владимирской земли. На портретах – братья Александр и Николай Столетовы, «отец русской авиации» Николай Жуковский, мореплаватель Михаил Лазарев, великий реформатор и законотворец Михаил Сперанский.
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Как попасть на экскурсию?
Попасть в уникальный музей-кафе “Гжель” могут все желающие. Он располагается на первом этаже комплекса “Милосердие и порядок” на Добросельской, 2г. Работает музей-кафе без выходных, с 10.00 до 20.00. Здесь проводятся организованные детские экскурсии. Можно прийти всей семьей, попробовать блюда традиционной русской кухни и полюбоваться на шедевры народного промысла.
Фото Дмитрия Киреева
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