18+

Ароматы чакапули описанию не поддаются

Наступил сезон грузинской кухни

  1. Наступил сезон грузинской кухни

    Чакапули – это тушеное мясо с травами и зеленой алычой. Чтобы прочувствовать настоящий вкус и аромат этого грузинского блюда, готовьте его именно сейчас – в сезон кислых слив и душистых трав: базилика, тархуна и кинзы. В качестве мясной составляющей допускается и ягненок, и телятина, в зависимости от ваших пристрастий. Вино нужно брать легкое, с кислинкой, например, ркацители или цинандали. И готовьте чакапули как можно больше, потому что оно всегда уходит на ура, а гости и родные просят еще добавки.

    Главный редактор журнала “Академия домашней кухни”, журналист и кулинарный блогер Геннадий Васильев несколько лет назад гостил у своих друзей в Грузии, где с ним поделились рецептом настоящего чакапули. Теперь он с удовольствием дарит его нам.

  2. Возьмите самые лучшие продукты

    Ягненок на кости с мякотью — 1 кг

    Тархун — 1 большой пучок

    Кинза — 1 большой пучок

    Базилик — 1 большой пучок

    Зеленый лук — 100 г

    Белое сухое вино — 1 ст.

    Зеленые сливы или алыча — 250 г

    Соль, хмели-сунели – по вкусу

    Острый зеленый перец — 1 шт.

    Сладкий зеленый перец — 1 шт.

    Чеснок — 1 головка

  3. Измельчите овощи, зелень и мясо

    Промойте мясо, овощи и зелень. Порежьте небольшими кубиками перец и зеленый лук, крупно нашинкуйте зелень. Чеснок почистите и мелко порубите. Мясо очистите от пленок и разделайте на куски величиной 4-5 см.

     

  4. Уложите компоненты в правильном порядке

    Возьмите большую кастрюлю, на дно ее положите куски мяса пожирнее, нарезанную зелень, перец, немного алычи, тархун, зелёный лук и чеснок. Повторяйте слои до заполнения казана, или пока не кончатся продукты.

  5. Тушите до готовности

    Закройте наполненную кастрюлю крышкой и поставьте на средний огонь. Когда образовавшийся сок закипит, убавьте огонь до минимального и оставьте тушиться часа на полтора. Потом влейте вино и оставьте ещё на полчаса. Подавайте с пресными лепешками. Приятного аппетита!

    Татьяна Лысова

    Фото Геннадия Васильева

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Пора КВАСить!

Приготовьте дома божественный напиток

УЧИСЬ, СТУДЕНТ, У ЭКСПЕРТА

В ДТП погиб главред журнала “Игра”

Николаю Ивановичу Демьянову – 80 лет!

«Призыв» отметился на приеме и на балу

Французовские чтения