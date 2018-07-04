Ароматы чакапули описанию не поддаются

-
Наступил сезон грузинской кухни
Чакапули – это тушеное мясо с травами и зеленой алычой. Чтобы прочувствовать настоящий вкус и аромат этого грузинского блюда, готовьте его именно сейчас – в сезон кислых слив и душистых трав: базилика, тархуна и кинзы. В качестве мясной составляющей допускается и ягненок, и телятина, в зависимости от ваших пристрастий. Вино нужно брать легкое, с кислинкой, например, ркацители или цинандали. И готовьте чакапули как можно больше, потому что оно всегда уходит на ура, а гости и родные просят еще добавки.
Главный редактор журнала “Академия домашней кухни”, журналист и кулинарный блогер Геннадий Васильев несколько лет назад гостил у своих друзей в Грузии, где с ним поделились рецептом настоящего чакапули. Теперь он с удовольствием дарит его нам.
-
Возьмите самые лучшие продукты
Ягненок на кости с мякотью — 1 кг
Тархун — 1 большой пучок
Кинза — 1 большой пучок
Базилик — 1 большой пучок
Зеленый лук — 100 г
Белое сухое вино — 1 ст.
Зеленые сливы или алыча — 250 г
Соль, хмели-сунели – по вкусу
Острый зеленый перец — 1 шт.
Сладкий зеленый перец — 1 шт.
Чеснок — 1 головка
-
Измельчите овощи, зелень и мясо
Промойте мясо, овощи и зелень. Порежьте небольшими кубиками перец и зеленый лук, крупно нашинкуйте зелень. Чеснок почистите и мелко порубите. Мясо очистите от пленок и разделайте на куски величиной 4-5 см.
-
Уложите компоненты в правильном порядке
Возьмите большую кастрюлю, на дно ее положите куски мяса пожирнее, нарезанную зелень, перец, немного алычи, тархун, зелёный лук и чеснок. Повторяйте слои до заполнения казана, или пока не кончатся продукты.
-
Тушите до готовности
Закройте наполненную кастрюлю крышкой и поставьте на средний огонь. Когда образовавшийся сок закипит, убавьте огонь до минимального и оставьте тушиться часа на полтора. Потом влейте вино и оставьте ещё на полчаса. Подавайте с пресными лепешками. Приятного аппетита!
Татьяна Лысова
Фото Геннадия Васильева
Обсуждение