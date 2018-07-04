Ароматы чакапули описанию не поддаются

Чакапули – это тушеное мясо с травами и зеленой алычой. Чтобы прочувствовать настоящий вкус и аромат этого грузинского блюда, готовьте его именно сейчас – в сезон кислых слив и душистых трав: базилика, тархуна и кинзы. В качестве мясной составляющей допускается и ягненок, и телятина, в зависимости от ваших пристрастий. Вино нужно брать легкое, с кислинкой, например, ркацители или цинандали. И готовьте чакапули как можно больше, потому что оно всегда уходит на ура, а гости и родные просят еще добавки.

Главный редактор журнала “Академия домашней кухни”, журналист и кулинарный блогер Геннадий Васильев несколько лет назад гостил у своих друзей в Грузии, где с ним поделились рецептом настоящего чакапули. Теперь он с удовольствием дарит его нам.