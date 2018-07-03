Закончи поговорку из преферанса

Дети хлопали в ладоши…
Правильно!
Неправильно!
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Знал бы прикуп…
Правильно!
Неправильно!
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Хода нет…
Правильно!
Неправильно!
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Карта не лошадь…
Правильно!
Неправильно!
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Три врага преферанса…
Правильно!
Неправильно!
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Сначала посмотри карты у соседа слева, потом у соседа справа…
Правильно!
Неправильно!
-
Кури чаще…
Правильно!
Неправильно!
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Полковник был большая сволочь…
Правильно!
Неправильно!
-
Плачь больше…
Правильно!
Неправильно!
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Главное прокукарекать…
Правильно!
Неправильно!
-
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