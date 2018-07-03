Закончи поговорку из преферанса

Дети хлопали в ладоши… …к ним приехал Дед Мороз …папа в козыря попал …папа мизер не сыграл Правильно! Неправильно! -

Знал бы прикуп… …был бы президентом …с вами бы не сидел …жил бы в Сочи Правильно! Неправильно! -

Хода нет… …ходи с бубей …сиди молча …иди домой Правильно! Неправильно! -

Карта не лошадь… …ей в зубы не смотрят …к утру повезет …не надо ее подгонять Правильно! Неправильно! -

Три врага преферанса… …шум, скатерть и жена …работа, дети и теща …кино, вино, домино Правильно! Неправильно! -

Сначала посмотри карты у соседа слева, потом у соседа справа… Иначе не выиграть Свои всегда успеешь И семь раз отмерь Правильно! Неправильно! -

Кури чаще… …партнер дуреет …помрешь быстрее …это всех раздражает Правильно! Неправильно! -

Полковник был большая сволочь… …и эту битву проиграл …и всех нас в армию забрал …и пасовал при трех тузах Правильно! Неправильно! -

Плачь больше… …партнеры занервничают …карта слезу любит …мы посмеемся Правильно! Неправильно! -