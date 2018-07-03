Самые милые истории про водителей и гаишников

Андрей Чегодаев, редактор сайта Prizyv.ru

Это был мой первый месяц за рулем. Я выезжал со стоянки. Проехал буквально 30 метров, и меня останавливает инспектор ГИБДД. Я, естественно, как любой молодой водитель думаю: “Что не так? Фары включены, я пристегнут, вроде бы все хорошо”. А он мне говорит: “Извините, пожалуйста, вы в какую сторону сейчас едете?” Я говорю: “В центр”. Не знаю, почему так сказал, мне совсем в другую сторону надо было. А он обрадовался, говорит: “Ой, как хорошо! Понимаете, меня должны были забрать сослуживцы со смены. Но они, видимо, забыли. А мне надо домой, я есть хочу страшно! Но живу я не во Владимире. Поэтому добросьте меня, пожалуйста, на вокзал?” Я, естественно, покрылся холодным потом. Говорю, у меня стажа месяц, я боюсь! Он пообещал, что сядет рядом со мной и будет мне подсказывать. Так мы и ехали. Он мне говорил: “Включите правый поворотник, сейчас перестраиваемся, приготовьтесь к торможению”. Прямо как инструктор. Это были очень тяжелые 20 минут моей жизни, но доехали без проблем.