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Самые милые истории про водителей и гаишников

Сотрудники редакции "Призыва" вспоминают про встречи с инспекторами ГИБДД

  1. Инспектор ГАИ - это звучит по-доброму!

    Сегодня у инспекторов ГАИ профессиональный праздник. Обычно водители не очень их любят и нередко ругают. Но давайте честно, они часто этого совсем не заслуживают! Мы в редакции поговорили и выяснили, что у каждого в запасе есть хотя бы одна история про суровых инспекторов, которые на деле оказались очень милыми.

  2. Молодой водитель против голодного гаишника

    Андрей Чегодаев, редактор сайта Prizyv.ru

    Это был мой первый месяц за рулем. Я выезжал со стоянки. Проехал буквально 30 метров, и меня останавливает инспектор ГИБДД. Я, естественно, как любой молодой водитель думаю: “Что не так? Фары включены, я пристегнут, вроде бы все хорошо”. А он мне говорит: “Извините, пожалуйста, вы в какую сторону сейчас едете?” Я говорю: “В центр”. Не знаю, почему так сказал, мне совсем в другую сторону надо было. А он обрадовался, говорит: “Ой, как хорошо! Понимаете, меня должны были забрать сослуживцы со смены. Но они, видимо, забыли. А мне надо домой, я есть хочу страшно! Но живу я не во Владимире. Поэтому добросьте меня, пожалуйста, на вокзал?” Я, естественно, покрылся холодным потом. Говорю, у меня стажа месяц, я боюсь! Он пообещал, что сядет рядом со мной и будет мне подсказывать. Так мы и ехали. Он мне говорил: “Включите правый поворотник, сейчас перестраиваемся, приготовьтесь к торможению”. Прямо как инструктор. Это были очень тяжелые 20 минут моей жизни, но доехали без проблем.

  3. Тайный нарушитель ПДД

    Полина Тарбеева, журналист сайта Prizyv.tv

    Мы как-то с оператором ехали на съемку. Наш водитель решил развернуться в неположенном месте, через двойную сплошную. Нас, естественно, заметил сотрудник ГАИ.  Я говорю оператору: “Бери камеру, выходим из машины вместе”. Мы выходим, и я говорю: “Мы вас поздравляем! Вы успешно прошли эксперимент. Мы снимаем фильм про добросовестных сотрудников ГАИ, которые правильно фиксируют нарушения ПДД. Мы обязательно покажем фильм вашему начальству, и вас похвалят”. Сотрудник очень обрадовался и отпустил нас.

  4. Неожиданный акт доброты

    Дмитрий Киреев, директор производственно-технической службы

    Один раз я ехал непристегнутый, без включенных фар, да еще и разговаривал по телефону. Сзади у меня сидели жена и ребенок. Я одной рукой выворачиваю на главную дорогу, а там стоит сотрудник ГИБДД. Мы смотрим друг на друга, я понимаю, что это просто провал. Сотрудник тоже немного в шоке от такой моей наглости. Жена говорит: “Ну все… Мы попали”. Я вышел из машины, дал документы, стал оправдываться, что не пристегнут, что разговаривал по телефону, что забыл включить свет просто потому, что очень торопился! Он все выслушал, говорит: “Откройте багажник”. Посмотрел и отпустил меня без штрафа и даже без предупреждения.

  5. Как ради девушки перекрыли трассу

    Юлия Степанова, директор по маркетингу

    Это было года два назад. Я только начинала водить и очень боялась тогда, как и все, сотрудников ГАИ. Такая ситуация: я стою на дороге, прилегающей к  федеральной трассе М-7. Мне надо было выехать на трассу, но светофора на этом участке дороги нет. То есть надо было пересечь встречную и вклиниться в свой поток. А на обочине стоят сотрудники ГАИ. И вот я жду удачного момента, чтобы выехать, волнуюсь. Стою уже минут 7. И тут в один прекрасный момент инспекторы перекрывают движение с обеих сторон, просто чтобы я без проблем могла выехать на трассу. Было очень приятно! Теперь я их не боюсь.

  6. Собака - друг гаишника!

    Юлия Митина, журналист сайта Prizyv.ru

    Я ехала по привычному маршруту со своей собакой в ветеринарную клинику. Мне надо было развернуться и поехать в другую сторону. Но, оказывается, ночью на этой дороге установили знак “Одностороннее движение”. Поэтому разворачиваться было нельзя. Я знака не увидела, развернулась, еду. На обочине стоит сотрудник ГАИ. Естественно, останавливает меня. Он говорит: “Ну что же вы едете против движения? Нарушаете!” Я начинаю оправдываться, что-то объяснять, и тут с заднего сиденья вылезает моя собачка, залезает мне на руки и начинает принюхиваться к сотруднику. Тот заулыбался, дал полизать ей свою руку, разговорился со мной насчет собаки. Расспросил, как ее зовут, куда мы едем, что у нее болит. После этого он просто пожелал нам удачи и собачке скорейшего выздоровления. И отпустил!

  7. Чрезвычайная помощь водителю-новичку

    Слава Логинов, журналист сайта Prizyv.tv

    Я когда только сдал на права, меня остановил сотрудник ГАИ. Он попросил документы, я дал ему водительское удостоверение. Он спрашивает: “А где остальное?”. А у меня реально еще ничего не было, потому что я просто не знал, что еще нужно. Я и говорю: “А может вы мне подскажете, что еще нужно? А то я только две недели за рулем”. Он говорит: “А, да ты новичок! Ну ладно, садись. Сейчас все тебе расскажу, раз я у тебя первый!”

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