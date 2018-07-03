Самые милые истории про водителей и гаишников

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Инспектор ГАИ - это звучит по-доброму!
Сегодня у инспекторов ГАИ профессиональный праздник. Обычно водители не очень их любят и нередко ругают. Но давайте честно, они часто этого совсем не заслуживают! Мы в редакции поговорили и выяснили, что у каждого в запасе есть хотя бы одна история про суровых инспекторов, которые на деле оказались очень милыми.
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Молодой водитель против голодного гаишника
Андрей Чегодаев, редактор сайта Prizyv.ru
Это был мой первый месяц за рулем. Я выезжал со стоянки. Проехал буквально 30 метров, и меня останавливает инспектор ГИБДД. Я, естественно, как любой молодой водитель думаю: “Что не так? Фары включены, я пристегнут, вроде бы все хорошо”. А он мне говорит: “Извините, пожалуйста, вы в какую сторону сейчас едете?” Я говорю: “В центр”. Не знаю, почему так сказал, мне совсем в другую сторону надо было. А он обрадовался, говорит: “Ой, как хорошо! Понимаете, меня должны были забрать сослуживцы со смены. Но они, видимо, забыли. А мне надо домой, я есть хочу страшно! Но живу я не во Владимире. Поэтому добросьте меня, пожалуйста, на вокзал?” Я, естественно, покрылся холодным потом. Говорю, у меня стажа месяц, я боюсь! Он пообещал, что сядет рядом со мной и будет мне подсказывать. Так мы и ехали. Он мне говорил: “Включите правый поворотник, сейчас перестраиваемся, приготовьтесь к торможению”. Прямо как инструктор. Это были очень тяжелые 20 минут моей жизни, но доехали без проблем.
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Тайный нарушитель ПДД
Полина Тарбеева, журналист сайта Prizyv.tv
Мы как-то с оператором ехали на съемку. Наш водитель решил развернуться в неположенном месте, через двойную сплошную. Нас, естественно, заметил сотрудник ГАИ. Я говорю оператору: “Бери камеру, выходим из машины вместе”. Мы выходим, и я говорю: “Мы вас поздравляем! Вы успешно прошли эксперимент. Мы снимаем фильм про добросовестных сотрудников ГАИ, которые правильно фиксируют нарушения ПДД. Мы обязательно покажем фильм вашему начальству, и вас похвалят”. Сотрудник очень обрадовался и отпустил нас.
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Неожиданный акт доброты
Дмитрий Киреев, директор производственно-технической службы
Один раз я ехал непристегнутый, без включенных фар, да еще и разговаривал по телефону. Сзади у меня сидели жена и ребенок. Я одной рукой выворачиваю на главную дорогу, а там стоит сотрудник ГИБДД. Мы смотрим друг на друга, я понимаю, что это просто провал. Сотрудник тоже немного в шоке от такой моей наглости. Жена говорит: “Ну все… Мы попали”. Я вышел из машины, дал документы, стал оправдываться, что не пристегнут, что разговаривал по телефону, что забыл включить свет просто потому, что очень торопился! Он все выслушал, говорит: “Откройте багажник”. Посмотрел и отпустил меня без штрафа и даже без предупреждения.
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Как ради девушки перекрыли трассу
Юлия Степанова, директор по маркетингу
Это было года два назад. Я только начинала водить и очень боялась тогда, как и все, сотрудников ГАИ. Такая ситуация: я стою на дороге, прилегающей к федеральной трассе М-7. Мне надо было выехать на трассу, но светофора на этом участке дороги нет. То есть надо было пересечь встречную и вклиниться в свой поток. А на обочине стоят сотрудники ГАИ. И вот я жду удачного момента, чтобы выехать, волнуюсь. Стою уже минут 7. И тут в один прекрасный момент инспекторы перекрывают движение с обеих сторон, просто чтобы я без проблем могла выехать на трассу. Было очень приятно! Теперь я их не боюсь.
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Собака - друг гаишника!
Юлия Митина, журналист сайта Prizyv.ru
Я ехала по привычному маршруту со своей собакой в ветеринарную клинику. Мне надо было развернуться и поехать в другую сторону. Но, оказывается, ночью на этой дороге установили знак “Одностороннее движение”. Поэтому разворачиваться было нельзя. Я знака не увидела, развернулась, еду. На обочине стоит сотрудник ГАИ. Естественно, останавливает меня. Он говорит: “Ну что же вы едете против движения? Нарушаете!” Я начинаю оправдываться, что-то объяснять, и тут с заднего сиденья вылезает моя собачка, залезает мне на руки и начинает принюхиваться к сотруднику. Тот заулыбался, дал полизать ей свою руку, разговорился со мной насчет собаки. Расспросил, как ее зовут, куда мы едем, что у нее болит. После этого он просто пожелал нам удачи и собачке скорейшего выздоровления. И отпустил!
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Чрезвычайная помощь водителю-новичку
Слава Логинов, журналист сайта Prizyv.tv
Я когда только сдал на права, меня остановил сотрудник ГАИ. Он попросил документы, я дал ему водительское удостоверение. Он спрашивает: “А где остальное?”. А у меня реально еще ничего не было, потому что я просто не знал, что еще нужно. Я и говорю: “А может вы мне подскажете, что еще нужно? А то я только две недели за рулем”. Он говорит: “А, да ты новичок! Ну ладно, садись. Сейчас все тебе расскажу, раз я у тебя первый!”
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