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Ребенок в квартире: родительские лайфхаки

  1. Оптимизируй это!

    Если у вас есть ребенок, то вы наверняка знакомы с домашним хаосом и беспорядком. Молодые мамы разрываются между уборкой, готовкой, глажкой с одной стороны и воспитанием малыша с другой. Но домашний быт можно оптимизировать, так же как и методы развития ребенка. Мы предлагаем вам несколько лайфхаков от мамы двоих детей, жительницы Владимира Маши Морозовой. Она-то уже знает, какие хитрости можно применить дома.

  2. Переселите игрушки в ванную

    Мешок из сетки или пластиковые контейнеры могут служить хранилищем игрушек в ванной. Сетку можно прикрепить присосками к стене, а контейнеры подвесить на держатель полотенец. Очень удобно, а главное всегда под рукой. Плюс, если сетка упадет, то никаких травм ребенку она не нанесет.

  3. Оборудуйте рабочее место

    Если его не будет – ваш ребенок организует себе рабочее место сам. На всей площади квартиры. Поэтому заранее обо всем позаботьтесь. Можно приобрести специальный столик и стулья. Или оборудовать любой другой угол. Поставить специальный шкаф с раскладным столом, определить место под двухъярусной кроватью.

  4. Используйте интернет для уборки

    Когда дети просят включить мультики, игру или что-то другое, что требует интернета, лучше обернуть эту просьбу в свою пользу. Например, устройте квест по поиску пароля от Wi-Fi. Нужно оставить на бумаге задания, которые ребенок должен выполнить, чтобы получить пароль. Тогда он выполнит какие-то дела по дому, останется доволен и получит награду  – интернет.

  5. Научите отличать левое от правого в игре

    Для того, чтобы быстро и увлекательно научить надевать нужный ботинок, достаточно взять любимую наклейку или просто разного цвета пластыри. И наклеить их на ботинки. Так ребенок сможет научиться различать обувь, а заодно и выучит цвета.

     

  6. Сделайте бизиборд

    Бизиборд (от английского “busy” – “занятой” и “board” – “доска”) – это идеальная развивающая игрушка, которую можно сделать самим дома. Это доска, которая напичкана самыми разными замочками, выключателями, задвижками, фонариками и множеством бытовых приборов, которые всегда вызывают интерес у ребенка в обычной жизни. Но на доске все они безопасны. Прибить к доске можно все, что угодно. Бизиборд развивает мелкую моторику рук у ребенка и внимательность. Такой игрушкой вы можете надолго занять детей.

    Юлия Митина

    Фото: Юлия Митина/Prizyv.ru

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