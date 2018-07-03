Ребенок в квартире: родительские лайфхаки

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Оптимизируй это!
Если у вас есть ребенок, то вы наверняка знакомы с домашним хаосом и беспорядком. Молодые мамы разрываются между уборкой, готовкой, глажкой с одной стороны и воспитанием малыша с другой. Но домашний быт можно оптимизировать, так же как и методы развития ребенка. Мы предлагаем вам несколько лайфхаков от мамы двоих детей, жительницы Владимира Маши Морозовой. Она-то уже знает, какие хитрости можно применить дома.
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Переселите игрушки в ванную
Мешок из сетки или пластиковые контейнеры могут служить хранилищем игрушек в ванной. Сетку можно прикрепить присосками к стене, а контейнеры подвесить на держатель полотенец. Очень удобно, а главное всегда под рукой. Плюс, если сетка упадет, то никаких травм ребенку она не нанесет.
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Оборудуйте рабочее место
Если его не будет – ваш ребенок организует себе рабочее место сам. На всей площади квартиры. Поэтому заранее обо всем позаботьтесь. Можно приобрести специальный столик и стулья. Или оборудовать любой другой угол. Поставить специальный шкаф с раскладным столом, определить место под двухъярусной кроватью.
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Используйте интернет для уборки
Когда дети просят включить мультики, игру или что-то другое, что требует интернета, лучше обернуть эту просьбу в свою пользу. Например, устройте квест по поиску пароля от Wi-Fi. Нужно оставить на бумаге задания, которые ребенок должен выполнить, чтобы получить пароль. Тогда он выполнит какие-то дела по дому, останется доволен и получит награду – интернет.
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Научите отличать левое от правого в игре
Для того, чтобы быстро и увлекательно научить надевать нужный ботинок, достаточно взять любимую наклейку или просто разного цвета пластыри. И наклеить их на ботинки. Так ребенок сможет научиться различать обувь, а заодно и выучит цвета.
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Сделайте бизиборд
Бизиборд (от английского “busy” – “занятой” и “board” – “доска”) – это идеальная развивающая игрушка, которую можно сделать самим дома. Это доска, которая напичкана самыми разными замочками, выключателями, задвижками, фонариками и множеством бытовых приборов, которые всегда вызывают интерес у ребенка в обычной жизни. Но на доске все они безопасны. Прибить к доске можно все, что угодно. Бизиборд развивает мелкую моторику рук у ребенка и внимательность. Такой игрушкой вы можете надолго занять детей.
Юлия Митина
Фото: Юлия Митина/Prizyv.ru
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