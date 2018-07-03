Ребенок в квартире: родительские лайфхаки

Если у вас есть ребенок, то вы наверняка знакомы с домашним хаосом и беспорядком. Молодые мамы разрываются между уборкой, готовкой, глажкой с одной стороны и воспитанием малыша с другой. Но домашний быт можно оптимизировать, так же как и методы развития ребенка. Мы предлагаем вам несколько лайфхаков от мамы двоих детей, жительницы Владимира Маши Морозовой. Она-то уже знает, какие хитрости можно применить дома.