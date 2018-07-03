Пять способов не затопить соседей

“Семь вечера. Сижу смотрю телек, жена на кухне. Сильный стук в дверь. Открываем, стоит сосед. Вместо приветствия – трехэтажный мат. Мы затопили три этажа. Оказывается, пятилетний ребенок открыл душ и бросил его на пол”.
Слышали такие истории? Я слышал. Затапливать соседей дорого. И неприятно. Однако никто не застрахован от случайных протечек. Проблемы случаются по независящим от нас причинам. Поэтому лучше позаботиться об этом заранее и принять превентивные меры. Об этом мы сегодня и поговорим.
Системы защиты от протечек
Все большую популярность набирают системы защиты от протечек. Это такие специальные краны с датчиками, которые монтируются на водопровод. По устройству они не отличаются от обычных шаровых кранов, которые скорее всего стоят в вашей квартире. Единственное отличие – эти краны способны перекрывать воду автоматически в случае протечки. В комплекте с ними идут специальные датчики, которые нужно установить в местах потенциальной протечки – под ванной, под кухонной мойкой, возле стиральной машины. Как только датчики обнаружат воду, они сразу же её перекроют и спасут вас и ваших соседей от проблем. Единственный нюанс – подобного рода системы могут затребовать кардинальной переделки водопровода в вашей квартире и стоят они довольно дорого – порядка 10-20 тысяч рублей. Кроме того, нужно будет оплатить услуги сантехника по монтажу устройства. Как работает такая система, можно увидеть в небольшом видеообзоре, который я записал на примере системы Neptun Aquacontrol.
Звуковой датчик протечки
Не всегда протечка случается, когда вас нет дома. Можно перелить ванную, недосмотреть за детьми, забыть выключить кран – способов существует великое множество. Для таких случаев предусмотрены звуковые датчики протечки. Устройство, похожее на предыдущее, но с той лишь разницей, что вам придется бежать перекрывать кран самостоятельно. Зато по сравнению с предыдущим девайсом устройство не требует переделки водопровода, вы сможете установить его самостоятельно, а по цене можно уложиться в 500 рублей. Работают такие сигнализаторы протечки от обычной батарейки типа “Крона”. Одной батарейки хватит на 1-2 года. Рекомендую к покупке.
Трапы в полу
Если вы делаете ремонт, укладываете плитку в санузле и при этом можете поднять пол на 8-10 см, смонтируйте аварийный трап. Если все сделать правильно, это решение будет точно удачным. Если вода попадет на пол, она просто стечет в канализацию и не доставит никому хлопот. Единственное условие – установкой трапа должен заниматься квалифицированный мастер. Кроме того, поскольку трап является аварийным, покупать рекомендуется трап с так называемым сухим затвором. В противном случае вам придется постоянно подливать в него воду, чтобы блокировать канализационные запахи. Имейте это в виду.
Клапаны протечки
Одно из наиболее слабых мест водопровода в квартире – это гибкие подводки, которыми подключают смесители и унитазы. Срок службы у гибких подводок небольшой, на рынке много вариантов откровенно низкого качества, они не держат высокого давления и гидроударов. Для защиты гибких подводок придумали предохранительные клапаны. Они автоматически перекрывают воду, когда резко вырастает давление при прорыве. Стоят они до 1000 рублей. Однако устройство будет работать, только если в вашем доме хороший напор воды. Например, если вы живете в пятиэтажке, давление у вас навряд ли выше 2,5 атмосфер, а стало быть, предохранительные клапаны неприменимы в ваших условиях.
Электрические полотенцесушители
Отказ от водяного полотенцесушителя в пользу электрического также является хорошей мерой по защите от протечек. Резьба на водяных полотенцесушителях гниет, в результате чего они, по статистике, занимают одно из лидирующих мест среди виновников затапливания соседей. Поэтому, как и по другим причинам, сегодня рекомендуется отказываться от водяных полотенцесушителей в пользу электрических. Не переживайте, потребляют они немного электричества – зато польза огромная.
Виктор Волчек
Фото: Виктор Волчек/sanar-tver.ru/estate24.moscow
Обсуждение 2
У меня пару недель бачок унитаза лопнул. Просто. Взял и лопнул. Сам по себе. Когда дома никого не было. Протопила соседей хорошо. Тут какая защита?
Юлия, ну вот первый самый способ помог бы минимизировать потоп. Вылилось бы только содержимое бачка. Но вообще странно, почему бачок лопнул. Скорее всего где-то что-то перетянули, когда его монтировали.