Пять способов не затопить соседей

“Семь вечера. Сижу смотрю телек, жена на кухне. Сильный стук в дверь. Открываем, стоит сосед. Вместо приветствия – трехэтажный мат. Мы затопили три этажа. Оказывается, пятилетний ребенок открыл душ и бросил его на пол”.

Слышали такие истории? Я слышал. Затапливать соседей дорого. И неприятно. Однако никто не застрахован от случайных протечек. Проблемы случаются по независящим от нас причинам. Поэтому лучше позаботиться об этом заранее и принять превентивные меры. Об этом мы сегодня и поговорим.

Системы защиты от протечек

Все большую популярность набирают системы защиты от протечек. Это такие специальные краны с датчиками, которые монтируются на водопровод. По устройству они не отличаются от обычных шаровых кранов, которые скорее всего стоят в вашей квартире. Единственное отличие – эти краны способны перекрывать воду автоматически в случае протечки. В комплекте с ними идут специальные датчики, которые нужно установить в местах потенциальной протечки – под ванной, под кухонной мойкой, возле стиральной машины. Как только датчики обнаружат воду, они сразу же её перекроют и спасут вас и ваших соседей от проблем. Единственный нюанс – подобного рода системы могут затребовать кардинальной переделки водопровода в вашей квартире и стоят они довольно дорого – порядка 10-20 тысяч рублей. Кроме того, нужно будет оплатить услуги сантехника по монтажу устройства. Как работает такая система, можно увидеть в небольшом видеообзоре, который я записал на примере системы Neptun Aquacontrol.



Звуковой датчик протечки

Не всегда протечка случается, когда вас нет дома. Можно перелить ванную, недосмотреть за детьми, забыть выключить кран – способов существует великое множество. Для таких случаев предусмотрены звуковые датчики протечки. Устройство, похожее на предыдущее, но с той лишь разницей, что вам придется бежать перекрывать кран самостоятельно. Зато по сравнению с предыдущим девайсом устройство не требует переделки водопровода, вы сможете установить его самостоятельно, а по цене можно уложиться в 500 рублей. Работают такие сигнализаторы протечки от обычной батарейки типа “Крона”. Одной батарейки хватит на 1-2 года. Рекомендую к покупке.

Трапы в полу

Если вы делаете ремонт, укладываете плитку в санузле и при этом можете поднять пол на 8-10 см, смонтируйте аварийный трап. Если все сделать правильно, это решение будет точно удачным. Если вода попадет на пол, она просто стечет в канализацию и не доставит никому хлопот. Единственное условие – установкой трапа должен заниматься квалифицированный мастер. Кроме того, поскольку трап является аварийным, покупать рекомендуется трап с так называемым сухим затвором. В противном случае вам придется постоянно подливать в него воду, чтобы блокировать канализационные запахи. Имейте это в виду.

Клапаны протечки

Одно из наиболее слабых мест водопровода в квартире – это гибкие подводки, которыми подключают смесители и унитазы. Срок службы у гибких подводок небольшой, на рынке много вариантов откровенно низкого качества, они не держат высокого давления и гидроударов. Для защиты гибких подводок придумали предохранительные клапаны. Они автоматически перекрывают воду, когда резко вырастает давление при прорыве. Стоят они до 1000 рублей. Однако устройство будет работать, только если в вашем доме хороший напор воды. Например, если вы живете в пятиэтажке, давление у вас навряд ли выше 2,5 атмосфер, а стало быть, предохранительные клапаны неприменимы в ваших условиях.

Электрические полотенцесушители

Отказ от водяного полотенцесушителя в пользу электрического также является хорошей мерой по защите от протечек. Резьба на водяных полотенцесушителях гниет, в результате чего они, по статистике, занимают одно из лидирующих мест среди виновников затапливания соседей. Поэтому, как и по другим причинам, сегодня рекомендуется отказываться от водяных полотенцесушителей в пользу электрических. Не переживайте, потребляют они немного электричества – зато польза огромная.

Виктор Волчек

Фото: Виктор Волчек/sanar-tver.ru/estate24.moscow