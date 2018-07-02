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Спорт-ликбез: зачем на самом деле нужны фитнес-браслеты?

Рассказывает профессиональный тренер Павел Филев

Еще несколько лет назад никто даже не знал о существовании фитнес-браслетов. Сейчас они у каждого второго, потому что спорт и ЗОЖ в тренде. Модно следить за собой и быть спортивным, а значит, модно носить подобные браслеты. Тем более, что и стоит умная игрушка относительно недорого. Браслеты покупают себе и родне, дарят близким на дни рождения – “бери, носи и худей!” Но фитнес-браслет нужен далеко не каждому. Вот только продавцы в магазинах не особенно откровенничают с гоняющимися за модой покупателями. Как на самом деле работают браслеты, нам рассказал Павел Филев, персональный тренер по фитнесу.

Павел Филев

Браслет вам реально нужен, если:

  • Вы худеете

Во время тренировки вы следите за своим пульсом. Определенные значения пульса говорят о том, что сжигаются жиры. Например, девушке 25 лет с весом в 58 кг для сжигания жира нужно, чтобы чтобы пульс не был ниже 112 и не превышал 136 ударов в минуту.

  • Вы спортсмен

Умный браслет поможет вам проанализировать всю тренировку. В нем будут занесены все данные: маршрут, периоды отдыха и максимальной активности.

  • Вы хотите заниматься спортом, но не хватает мотивации

Сама покупка браслета обяжет вас не ехать на работу, а идти пешком – иначе как пройти нужное количество шагов в день? Также умный гаджет будет сигнализировать о том, что вы долго сидите на месте и не двигаетесь. Обязательно пропищит, если ваши сегодняшние цели (например, 10 000 шагов в день) не были достигнуты. Таким образом, он будет заставлять вас ходить больше, чем вы делали это раньше.

Фото: youtube.com

Для чего нужен фитнес-браслет?

  • Следить за своим состоянием

Измерять пульс по время тренировки важно. Вы должны понимать, какое значение для вас норма, а какое уже нет. Высокий пульс подскажет вам, что нужно отдохнуть, перейти на ходьбу или просто снизить нагрузки.

  • Высчитывать количество пройденного расстояния

Предположим, что вы просто хотите вести активный образ жизни, но не собираетесь изнурять себя тренировками. Например, вы поставили цель: проходить в день 8 000 шагов. Тогда смело покупайте браслет и следите за выполнением свой цели.

  • Фиксировать и анализировать тренировку

Пробежка, ходьба, поездка на велосипеде  – все это может зафиксировать браслет в паре с приложением на смартфоне. Вы будете видеть весь маршрут тренировки, узнаете на каком участке были более активны и почему, а также сможете проследить за состоянием своего организма на всем пути тренировки.

Фото: wlooks.ru

В каких случаях фитнес-браслет не нужен?

  • Если вы будете использовать его, чтобы просто смотреть на время. Согласитесь, тогда проще и правильнее купить обычные часы.
  • Если вы занимаетесь с тренером. Хороший тренер во время тренировки не просто командует, что делать, но и внимательно следит за вами – нет ли одышки, не слишком ли частый пульс. По этим и другим внешним показателям тренер определит, насколько вы загружены. Поэтому здесь фитнес-браслет не нужен.
  • Если вы даете организму небольшие физические нагрузки, чтобы просто держать себя в тонусе – например, просто делаете утреннюю зарядку или выходите на легкую пробежку.

Юлия Митина

Фото: onetrak.ru

 

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