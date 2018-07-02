Спорт-ликбез: зачем на самом деле нужны фитнес-браслеты?

Еще несколько лет назад никто даже не знал о существовании фитнес-браслетов. Сейчас они у каждого второго, потому что спорт и ЗОЖ в тренде. Модно следить за собой и быть спортивным, а значит, модно носить подобные браслеты. Тем более, что и стоит умная игрушка относительно недорого. Браслеты покупают себе и родне, дарят близким на дни рождения – “бери, носи и худей!” Но фитнес-браслет нужен далеко не каждому. Вот только продавцы в магазинах не особенно откровенничают с гоняющимися за модой покупателями. Как на самом деле работают браслеты, нам рассказал Павел Филев, персональный тренер по фитнесу.

Браслет вам реально нужен, если:

Вы худеете

Во время тренировки вы следите за своим пульсом. Определенные значения пульса говорят о том, что сжигаются жиры. Например, девушке 25 лет с весом в 58 кг для сжигания жира нужно, чтобы чтобы пульс не был ниже 112 и не превышал 136 ударов в минуту.

Вы спортсмен

Умный браслет поможет вам проанализировать всю тренировку. В нем будут занесены все данные: маршрут, периоды отдыха и максимальной активности.

Вы хотите заниматься спортом, но не хватает мотивации

Сама покупка браслета обяжет вас не ехать на работу, а идти пешком – иначе как пройти нужное количество шагов в день? Также умный гаджет будет сигнализировать о том, что вы долго сидите на месте и не двигаетесь. Обязательно пропищит, если ваши сегодняшние цели (например, 10 000 шагов в день) не были достигнуты. Таким образом, он будет заставлять вас ходить больше, чем вы делали это раньше.

Для чего нужен фитнес-браслет?

Следить за своим состоянием

Измерять пульс по время тренировки важно. Вы должны понимать, какое значение для вас норма, а какое уже нет. Высокий пульс подскажет вам, что нужно отдохнуть, перейти на ходьбу или просто снизить нагрузки.

Высчитывать количество пройденного расстояния

Предположим, что вы просто хотите вести активный образ жизни, но не собираетесь изнурять себя тренировками. Например, вы поставили цель: проходить в день 8 000 шагов. Тогда смело покупайте браслет и следите за выполнением свой цели.

Фиксировать и анализировать тренировку

Пробежка, ходьба, поездка на велосипеде – все это может зафиксировать браслет в паре с приложением на смартфоне. Вы будете видеть весь маршрут тренировки, узнаете на каком участке были более активны и почему, а также сможете проследить за состоянием своего организма на всем пути тренировки.

В каких случаях фитнес-браслет не нужен?

Если вы будете использовать его, чтобы просто смотреть на время. Согласитесь, тогда проще и правильнее купить обычные часы.

Если вы занимаетесь с тренером. Хороший тренер во время тренировки не просто командует, что делать, но и внимательно следит за вами – нет ли одышки, не слишком ли частый пульс. По этим и другим внешним показателям тренер определит, насколько вы загружены. Поэтому здесь фитнес-браслет не нужен.

Если вы даете организму небольшие физические нагрузки, чтобы просто держать себя в тонусе – например, просто делаете утреннюю зарядку или выходите на легкую пробежку.

Юлия Митина

Фото: onetrak.ru