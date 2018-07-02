Спорт-ликбез: зачем на самом деле нужны фитнес-браслеты?

Еще несколько лет назад никто даже не знал о существовании фитнес-браслетов. Сейчас они у каждого второго, потому что спорт и ЗОЖ в тренде. Модно следить за собой и быть спортивным, а значит, модно носить подобные браслеты. Тем более, что и стоит умная игрушка относительно недорого. Браслеты покупают себе и родне, дарят близким на дни рождения – “бери, носи и худей!” Но фитнес-браслет нужен далеко не каждому. Вот только продавцы в магазинах не особенно откровенничают с гоняющимися за модой покупателями. Как на самом деле работают браслеты, нам рассказал Павел Филев, персональный тренер по фитнесу.
Браслет вам реально нужен, если:
- Вы худеете
Во время тренировки вы следите за своим пульсом. Определенные значения пульса говорят о том, что сжигаются жиры. Например, девушке 25 лет с весом в 58 кг для сжигания жира нужно, чтобы чтобы пульс не был ниже 112 и не превышал 136 ударов в минуту.
- Вы спортсмен
Умный браслет поможет вам проанализировать всю тренировку. В нем будут занесены все данные: маршрут, периоды отдыха и максимальной активности.
- Вы хотите заниматься спортом, но не хватает мотивации
Сама покупка браслета обяжет вас не ехать на работу, а идти пешком – иначе как пройти нужное количество шагов в день? Также умный гаджет будет сигнализировать о том, что вы долго сидите на месте и не двигаетесь. Обязательно пропищит, если ваши сегодняшние цели (например, 10 000 шагов в день) не были достигнуты. Таким образом, он будет заставлять вас ходить больше, чем вы делали это раньше.
Для чего нужен фитнес-браслет?
- Следить за своим состоянием
Измерять пульс по время тренировки важно. Вы должны понимать, какое значение для вас норма, а какое уже нет. Высокий пульс подскажет вам, что нужно отдохнуть, перейти на ходьбу или просто снизить нагрузки.
- Высчитывать количество пройденного расстояния
Предположим, что вы просто хотите вести активный образ жизни, но не собираетесь изнурять себя тренировками. Например, вы поставили цель: проходить в день 8 000 шагов. Тогда смело покупайте браслет и следите за выполнением свой цели.
- Фиксировать и анализировать тренировку
Пробежка, ходьба, поездка на велосипеде – все это может зафиксировать браслет в паре с приложением на смартфоне. Вы будете видеть весь маршрут тренировки, узнаете на каком участке были более активны и почему, а также сможете проследить за состоянием своего организма на всем пути тренировки.
В каких случаях фитнес-браслет не нужен?
- Если вы будете использовать его, чтобы просто смотреть на время. Согласитесь, тогда проще и правильнее купить обычные часы.
- Если вы занимаетесь с тренером. Хороший тренер во время тренировки не просто командует, что делать, но и внимательно следит за вами – нет ли одышки, не слишком ли частый пульс. По этим и другим внешним показателям тренер определит, насколько вы загружены. Поэтому здесь фитнес-браслет не нужен.
- Если вы даете организму небольшие физические нагрузки, чтобы просто держать себя в тонусе – например, просто делаете утреннюю зарядку или выходите на легкую пробежку.
Юлия Митина
Фото: onetrak.ru
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