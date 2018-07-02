Почему металлическая дверь в подъезде – это плохо

Бывало ли у вас такое, чтобы вы или вас ударяли дверью при входе в подъезд? Знакомо вам чувство, когда выходишь с ребенком на улицу и говоришь ему: “Отойди в сторону, сейчас кто-нибудь выйдет и ударит тебя дверью”? Или если в доме живет злая собака – представляете, каково встретиться с ней на самом входе в подъезд? Никогда не знаешь, что тебя ждет в этом “сейфе”.

В Интернете в последнее время среди популяризаторов урбанистики одна из наиболее горячих тем – это наши глухие металлические подъездные двери и замена их на прозрачные входные группы. Именно стеклянные двери – это самый простой и доступный способ сделать наши дома более комфортными, эстетичными и безопасными.

Люди, которые живут с прозрачной входной дверью, не испытывают проблем, описанных в самом начале. Не боятся они и того, что войдут в подъезд, а там посторонние распивают горячительные напитки, укрывшись от чужих глаз. Да и, кстати, справлять нужду в подъездах с прозрачными дверьми тоже никто не будет.

На безопасности преимущества прозрачных входных групп не заканчиваются. Современные двери со стеклопакетом гораздо теплее холодных металлических дверей, установленных много лет назад в лихие времена. На фотографии ниже представлена термограмма входа в дом в обычный подъезд пятиэтажки.

Стандартные металлические двери являются мостиком холода и выпускают тепло на улицу, тем самым увеличивая вашу квитанцию за коммунальные платежи – тепловой счетчик считает все потери. Кроме того, глухая металлическая дверь требует круглосуточного освещения тамбура, что также негативно сказывается на ваших коммунальных платежах. Т.е. банальная стеклянная дверь еще и самоокупается в отличие от двери глухой.

Ну и, наконец, стеклянные двери – это красиво. Это понимают во всех странах мира, где глухие металлические двери – нонсенс!

Но только не у нас. В городе идет программа благоустройства дворов, наш дом тоже подавал заявку, но, к сожалению (или к счастью), не прошел. Больше всего меня поразили пожелания соседей. “Лавочки мы не хотим, на них будут сидеть пьяницы”. “Урны нам не нужны – в них будут выбрасывать всегда мусор”. С таким подходом разговор о прозрачных дверях лучше вообще не начинать – побить могут.

Главная причина, почему люди отказываются от лавочек, урн и прозрачных дверей, – это память о “лихих 90-х”. Все обязательно сломают, разобьют и испортят. Наверное, так оно и было, но пора признать – эти времена уже ушли. И самый лучший аргумент – это практика и опыт. Так, например, на улице Балакирева несколько лет назад глухая металлическая дверь была заменена на стеклянную.

Никто ее не разбил, стоит целая и невредимая. Не знаю, довольны ли жильцы, но их дом точно ближе к современным стандартам, чем абсолютное большинство домов во Владимире.

Прозрачные входные группы во Владимире можно встретить и в некоторых новостройках.

Несмотря на то, что в стеклянных дверях на входе в дом нет ничего необычного, для нас подобные примеры являются новаторским, а застройщики, решившиеся на это, – первопроходцы.

Но, к сожалению, “ментальная стена ЖКХ” настолько крепкая, что большинство новостроек города все еще использует стандарты прошлого столетия, видимо, чтобы не спугнуть покупателя невиданным доселе чудом – прозрачной дверью.

Между тем аргументов в пользу металлических дверей у их сторонников остается все меньше. И сегодняшним новоселам, заезжающим в новостройки с металлическими дверями, возможно, совсем скоро придется скидываться на установку новых дверей. Вряд ли они этого ждут, оформляя ипотеку в банке.

Виктор Волчек

Фото: Виктор Волчек/orelsreda.ru