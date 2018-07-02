Десять дел, которые вы должны сделать в Ростове Великом

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В Успенском соборе поставить свечку за победу разума
Да, в Ростове тоже есть Успенский собор. На него, как и на весь комплекс Ростовского кремля, в 2010 году претендовала РПЦ. Местный губернатор был готов сдать музей и даже объявил публично о переселении музейных фондов в новое здание и создании в Кремле архиерейской резиденции и “Всероссийского центра венчания и крещения”. Горожане начали массовые протесты, и в итоге проект потихоньку свернули. Успенский собор, впрочем, таки передали РПЦ. По словам местных жителей, за пять лет владения церковь успела испортить его ремонтом. Не надо так!
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Залезть на колокольню и сделать селфи внутри 2000-пудового Сысоя
Здесь висят 13 уникальных колоколов разного размера и веса, отлитых в XVII – XIX веках. Большинство колоколов имеют свои имена. Самый большой, 2000-пудовый (это около 32 тонн), зовется “Сысоем” в честь одного из ростовских митрополитов. Второй по весу (1000-пудовый) называется “Полиелейным”, так как созывает на полиелейные церковные праздники. Есть ещё “Лебедь”, “Баран”, “Козёл”. Колокол, который использовался в дни Великого поста, называется “Голодарь”.
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Пройтись по стенам, по которым бегали герои фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
В переходах Ростовского кремля снимались сцены из фильма “Иван Васильевич меняет профессию”: можно распечатать кадры и попытаться повторить их для семейного альбома. Кстати, Леонид Гайдай вспоминал, что когда шли съемки сбора русских воинов в поход, навстречу съемочной группе неожиданно вышла группа иностранных туристов. Прямо на них понеслись конные и пешие русичи в кафтанах, мягких сапожках и с копьями наперевес — то-то радости было гостям города.
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Посмотреть на Чебурашку и льва с человеческим лицом в музее финифти
В музее хранятся самые интересные образцы финифти — от украшений церковных книг до брошей с тщательно выписанными пейзажами. Для любителей — стенды с изделиями советского времени: Ленин, Гагарин, даже Брежнев и Чебурашка. Здесь же можно посмотреть фильм об истории промысла.
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Просвистеть кучу денег в магазине керамики
На территории кремля есть магазин-мастерская “Чернолощёная керамика” – этот традиционный промысел существует на ростовской земле с XVI века. Обожжённая в коптящем пламени без доступа кислорода керамика получает глубокий угольный цвет (затем её расписывают красками). В этой мастерской можно увидеть процесс изготовления разнообразных фигурок, посуды и прочего, вдохновиться, накупить кучу тарелок, кувшинчиков и статуэток – стоят они недорого, поэтому хочется сразу всего.
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Со смотровой площадки полюбоваться на старый Ростов
Центр города — обшарпанный, провинциальный и уютный, — и если улучить минуту, когда на горизонте не будет ни одной машины, то будет трудно догадаться, в каком веке ты находишься (можно смело фантазировать, что в XIX).
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Посидеть у пруда и представить, как жили тут когда-то
В 1950-е годы здания Ростовского кремля — уже музейного – были наполовину заняты складами и квартирами: здесь имели офисы Райпотребсоюз и Горторг, артель “Ударник” и артель инвалидов, консервный завод и Главсырпром, Главликерводка и Главкинопрокат, Заготзерно и автобаза. Кроме того, здесь же жили люди: на территории кремля паслись их козы, в пруду плескались утки. Жильцы жаловались друг на друга в музей и в более высокие инстанции, требуя “принять меры” к нарушителям порядка, например, “немедленно вывести козу, которая находится в чулане, чем разрушает памятник архитектуры”, или прося “запретить работающим на территории музея Косоурову и Гусарову круглосуточное содержание уток, которые день и ночь оглашают воздух своими дикими криками и не дают покоя проживающим на территории музея гражданам. Кроме того, – добавляют жалобщики, – указанные утки уничтожают посевы овощей в огороде”. Сейчас тех жильцов и уток уже нет, а вот живописный пруд — остался.
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Спуститься к озеру Неро
На озере нет ни красивой набережной, ни парусов на горизонте — можно, правда, покататься на прогулочном кораблике и посмотреть виды города с воды. Заодно попытаться представить мощь урагана, бушевавшего здесь в 1953 году. Ветер был такой силы, что в кремле сорвало и унесло в озеро главы куполов и крыши вместе со стропилами.
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Прямо в кремле и заночевать
Если есть время и возможность — почему бы и нет. В здании хозяйственного корпуса “Дом на погребах” раньше действительно находились погреба, а теперь – гостиница, где может остановиться абсолютно любой человек. Двухместный номер стоит от 2300 рублей, но если вы неприхотливы и готовы жить с удобствами на этаже — можно снять номер за 1000.
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Развлечься на одном из ростовских фестивалей
Как и в любом культурном центре, претендующем на внимание туристов, фестивали в Ростовском кремле проходят круглый год. Ближайшие – ростовской финифти и народных промыслов (13 – 15 июля) и средневековой культуры (10 – 12 августа). 11 августа в кремле будет концерт киномузыки к фильмам “Иван Грозный” и “Александр Невский” – хор и симфонический оркестр московского театра “Новая Опера” под аккомпанемент колоколов.
Марина Сычёва
Фото: Марина Сычёва/Prizyv.ru
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