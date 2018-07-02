Десять дел, которые вы должны сделать в Ростове Великом

В 1950-е годы здания Ростовского кремля — уже музейного – были наполовину заняты складами и квартирами: здесь имели офисы Райпотребсоюз и Горторг, артель “Ударник” и артель инвалидов, консервный завод и Главсырпром, Главликерводка и Главкинопрокат, Заготзерно и автобаза. Кроме того, здесь же жили люди: на территории кремля паслись их козы, в пруду плескались утки. Жильцы жаловались друг на друга в музей и в более высокие инстанции, требуя “принять меры” к нарушителям порядка, например, “немедленно вывести козу, которая находится в чулане, чем разрушает памятник архитектуры”, или прося “запретить работающим на территории музея Косоурову и Гусарову круглосуточное содержание уток, которые день и ночь оглашают воздух своими дикими криками и не дают покоя проживающим на территории музея гражданам. Кроме того, – добавляют жалобщики, – указанные утки уничтожают посевы овощей в огороде”. Сейчас тех жильцов и уток уже нет, а вот живописный пруд — остался.