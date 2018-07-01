Волшебство в исполнении свечных дел мастера

Свечи резные, мраморные, ажурные, с морозным узором, в виде соблазнительных фруктов и пирожных… Вся эта красота выходит из умелых рук владимирской мастерицы Анастасии Филатовой. Еще год назад она и не подозревала, что увлечется изготовлением свечей, а теперь у нее есть постоянные поклонники ее таланта. Она отправляет свои свечи в Петрозаводск, Волгодонск, Самару, Брянск, Нижний Новгород, Ярославль. Сотрудничает и с владимирскими декораторами и дизайнерами.

Анастасия Филатова, сколько себя помнит, всегда тянулась к творчеству. В школьные годы не расставалась с альбомами по рисованию. С 18 лет стала пробовать себя в шитье, бисероплетении, закончила курсы парикмахеров и ногтевого дизайна… За пять лет несколько профессий освоила, ей все было интересно. Но в один прекрасный момент муж показал ей видео, в котором девушка изготавливала резные свечи. Причем делала она не одну резную свечу, а сразу четыре. Анастасия вдохновилась этим видео и, по ее словам, не спала и не ела, наверное, около недели, пока у нее не созрело решение попробовать сделать подобное самой. Она заказала в интернете оборудование, формы, материалы – все, что нужно для изготовления свечей. С нетерпением ждала посылку и, когда она пришла, сразу ринулась “в бой”.

– Обучалась я самостоятельно, – рассказывает Анастасия. – Мастер-класс от завода, специализирующегося на производстве декоративных свечей, стоит порядка 90 тысяч рублей. Мне это было не по карману, потому что всё вложила в материалы и оборудование. Смотрела мастер-классы в интернете, сдружилась с некоторыми свечными мастерами, они делились со мной советами. Но в основном постигала тонкости свечного производства методом проб и ошибок. Мастера не спешат делиться своими наработками: даже если ты покупаешь у них какой-то мастер-класс, они все равно не откроют все свои секреты. Тем более свечное дело – довольно сложное. Это я только потом поняла.

Но Анастасия не сдавалась. Тем более что тяга к свечам у нее давняя, в ее доме всегда их много было.

– Пламя свечи успокаивает, завораживает, дарит надежду и чувство защищенности, – рассуждает Анастасия. – Практически во всех культурах горящая свеча символизирует духовный путь, прозрение, а также победу света над тьмой. А еще это очень хорошее украшение интерьера. Мода на статуэтки и искусственные цветы преходяща. А свечи всегда актуальны. Это романтично и уютно.

Азам свечного мастерства Анастасия быстро обучилась, но, признается, первые 2-3 месяца брака было очень много. Уйму времени проводила она в мастерской, организованной в подвале своего дома. Все, что увидит в интернете, пыталась повторить. И с каждым разом все лучше и лучше стало получаться. Все чаще Анастасия была довольна своей работой и наконец-то решила представить свои работы на всеобщее обозрение.

– Я приняла участие в ярмарках в “Мегаторге”. Первая, предновогодняя, дала мне самый большой толчок. Я очень переживала и нервничала. Но другие мастера меня поддерживали и помогали советами. Потом были ярмарки к 8 Марта и пасхальная, тоже в “Мегаторге”. Но самая важная для меня – это, конечно, первая. Было много удивления: “Неужели это вы все сами делаете?” Я получила массу комплиментов – от взрослых и детей. Очень приятно, когда тебя хвалят за проделанную работу! Это вдохновляет на продолжение своего дела!

Каждый месяц Анастасия осваивает новый вид изделий. Вслед за потрясающими резными у нее появились мраморные свечи. Черно-белые похожи на природный камень, а сочетание голубого или синего с белым напоминает облака на небе.

Восхитительные ажурные свечи получаются при добавлении в горячий парафин… льда. Они очень эффектно смотрятся при горении. Сквозь отверстия таинственно мерцает огонь, и свеча словно искрится.

Завораживающие свечи с морозным узором Анастасия делает из особого материала – стеарина, который при охлаждении и дает такой вот узор. Причем особенно выигрышно он смотрится на темных свечах, с темным красителем. На светлых, увы, не заметен.

– Или вот свечи, декорированные зернами кофе, сушеными дольками апельсина, палочками корицы, – рассказывает Анастасия. – Это моя любовь, можно сказать. Апельсины мы сушим сами, у нас есть специальная сушилка, где мы раньше сушили яблочки, груши. Теперь она полностью у меня загружается апельсинами – все семь уровней. Кофейные зерна тоже натуральные. Конечно, со временем их аромат ослабевает, но если зажечь свечу и кофейные зерна слегка нагреются – запах возобновится.

Для таких свечей мастер подбирает фитиль таким образом, чтобы свеча полностью не оплавлялась и оставались в целостности ее стенки, в которые погружены кофейные зерна. Иначе при соприкосновении с пламенем они начнут гореть и издавать излишне резкий запах.

Еще Анастасия делает насыпные свечи для оформления свадеб, интерьеров, каминов, уличного декора. Изготавливают их из пальмового масла, которое повсеместно используется в косметике и пищевой промышленности. Свечи из этого органического материала абсолютно безвредны, имеют большее число горения и служат дольше, чем обычные. К тому же они не текут, как парафиновые свечи. У них масса преимуществ.

– Планов очень много, – делится Анастасия. – Все время хочется попробовать что-то новое сделать. Хочется удивлять, делать разные свечи, не только гладкие, пеньковые (просто белые столбики), но и текстурные. По секрету скажу, что скоро у меня будут бетонные свечи. Это грандиозная новинка!

На самом деле планы она вынашивает месяцами. Прежде чем что-то новое сделать, долго все анализирует, потому что изготовление новой свечи требует особых навыков. Сначала все изучает, оценивает: смогу – не смогу. Заказывает новые формы. Цилиндр, квадрат, прямоугольник, шар, конус – большой выбор образов и размеров. Это не конвейер. Каждая свеча индивидуальна и неповторима!

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева и Анастасии Филатовой