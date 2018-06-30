Что вы знаете про айфон?

Какая корпорация разработала айфон?
Правильно!
Неправильно!
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Что означает английская буква i в слове iPhone?
Правильно!
Неправильно!
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Когда поступил в продажу первый айфон?
Правильно!
Неправильно!
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Кто является «отцом» айфона?
Правильно!
Неправильно!
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В чем было принципиальное отличие первого айфона от других смартфонов того времени?
Правильно!
Неправильно!
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Какая модификация айфона первой стала официально продаваться в России?
Правильно!
Неправильно!
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Герой какого известного комедийного сериала влюбился в голосовую помощницу Siri?
Правильно!
Неправильно!
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Кто в 2010 году стал первым обладателем iPhone 4 за день до начала официальных продаж в России?
Правильно!
Неправильно!
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Какой психологический триллер был полностью снят на камеру айфона?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году был продан миллиардный айфон?
Правильно!
Неправильно!
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