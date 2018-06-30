Что вы знаете про айфон?

Какая корпорация разработала айфон? Apple Microsoft Samsung Правильно! Неправильно! -

Что означает английская буква i в слове iPhone? Individual (личный) Iinform (сообщать) Internet (интернет) Правильно! Неправильно! -

Когда поступил в продажу первый айфон? 9 января 2007 года 29 июня 2007 года 15 сентября 2007 года Правильно! Неправильно! -

Кто является «отцом» айфона? Стив Джобс Билл Гейтс Ли Гон Хи Правильно! Неправильно! -

В чем было принципиальное отличие первого айфона от других смартфонов того времени? Позволял выходить в Интернет Имел функции фотоаппарата Он был полностью сенсорным Правильно! Неправильно! -

Какая модификация айфона первой стала официально продаваться в России? iPhone 3G iPhone 4s iPhone 5c Правильно! Неправильно! -

Герой какого известного комедийного сериала влюбился в голосовую помощницу Siri? Джей Ди, «Клиника» Алан Харпер, «Два с половиной человека» Раджеш Кутраппали, «Теория большого взрыва» Правильно! Неправильно! -

Кто в 2010 году стал первым обладателем iPhone 4 за день до начала официальных продаж в России? Председатель Правительства РФ Владимир Путин Президент России Дмитрий Медведев Министр спорта Виталий Мутко Правильно! Неправильно! -

Какой психологический триллер был полностью снят на камеру айфона? «Сплит», 2016, реж. – М. Найт Шьямалан «Мама!», 2017, реж. - Даррен Аронофски «Не в себе», 2018, реж. - Стивен Содерберг Правильно! Неправильно! -