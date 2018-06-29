Проведи выходные интересно, весело и с пользой

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Погрузись в хорошую музыку
Концерт хора «Распев»
Большой концертный сезон уникального коллектива нашего города подошёл к концу. Однако летом состоятся три концерта «Распев» на открытых площадках Владимира. В субботу хор порадует жителей и гостей города своим творчеством на концертной площадке Музея владимирской вишни. Хрустальные, кристально чистые голоса. Им рукоплескали в разных странах мира. Когда-то «Распев» был просто студенческим хором, а сегодня это визитная карточка академической культуры нашего города, нашего региона.
Концертная площадка Музея владимирской вишни: ул. Летне-Перевозинская, 3
30 июня в 15.00
Вход свободный
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Подивись мастерству умельцев
Праздник топора
Ежегодный фестиваль собирает в Суздале мастеров-плотников из многих регионов Центральной России – Владимирской, Московской, Ивановской, Рязанской, Тульской и других областей. В течение нескольких дней на Торговой площади плотницких дел мастера демонстрируют своё искусство и делятся профессиональными секретами. Из-под их умелых рук появляются фигуры героев русских сказок и легенд, а также более практичные объекты – элементы для обустройства детской площадки: домик, турник, горка, качели, лавочки.
Для гостей и жителей города в рамках праздника организуют развлекательные мероприятия: концертную программу, ремесленную ярмарку, дегустацию «каши из топора», различные игры и забавы.
г. Суздаль, Торговая площадь
30 июня с 12.00
Вход свободный
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Почувствуй себя юным и беззаботным
День молодежи во Владимире
Праздник начнется в 16.00 соревнованиями по силовому экстриму. Вслед за ними, в 17.00, шестиметровую дистанцию будут преодолевать владимирцы, не достигшие одного года. Чемпионат ползунков сменят владимирские поэты. Параллельно начнет работать хэндмейд-ярмарка, бьюти-зона и уличная кухня.
Свои площадки организуют магазин «Мосигра», музеи «Эврика» и «Дали», а также языковой клуб «In touch». Рядом с Соборной площадью растянет свои батуты «ЯРКО-парк», мастер-классы и розыгрыш абонемента на три месяца проведет фитнес-центр «Atmosphere».
Центральным событием праздника будет большой вечерний концерт. В 20.00 перед горожанами выступит группа «13: Herts», вслед за ними выйдет кавер-бенд «Поп-корн». В 21.00 на сцену праздника поднимется «Рекорд Оркестр». Выступление хедлайнера продлится час, а в 22.10 всех собравшихся приглашают посмотреть комедию «Каникулы президента».
Соборная площадь
1 июля с 16.00 до 0.00
Вход свободный
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Пой и пляши от души
Праздник балалайки
Во Всемирный день балалайки гостеприимная «Деревня Дуралеевка» откроет свои ворота для всех желающих. Гостей праздника ожидают интересные факты о чудесном инструменте и великих балалаечниках, танцы и много-много душевной музыки! Все желающие смогут заглянуть в «деревенскую арт-мастерскую» и стать дизайнером своей балалайки, расписав и украсив деревянную заготовку своими руками. Все обладатели «расписной балалайки» станут участниками шуточного конкурса «Поющий инструмент» и посоревнуются за главный приз «Деревни Дуралеевка».
Одним из главных событий станет выступление специального гостя – виртуозного мастера игры на балалайке. Кульминация праздника обещает быть яркой и неожиданной – большой сводный любительский оркестр, участником которого станет любой желающий, представит зрителям веселую шумовую композицию. В течение праздника гости смогут погулять по живописной Деревне, сделать необычные фото с арт-объектами и приобрести тематический сувенир на память.
Парк «Загородный»
1 июля с 11.30 до 16.30
Вход свободный
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Окунись в атмосферу народных традиций
Фольклорный праздник «Звучи, гармонь народная!»
В большом концерте-встрече представят свое виртуозное мастерство профессионалы и гармонисты-любители. Выступят молодежная фолк-группа «Медок», детский ансамбль «Усладики», лауреат международных конкурсов Екатерина Миронова, ансамбль русской песни «Добряне», заслуженный работник культуры певица Валентина Варакина и баянист Владимир Карпов. Особыми гостями праздника станут гармонисты-любители Владимирской области, Москвы и Рязани. Песни, частушки, припевки и, конечно, виртуозная игра на любимом русском инструменте несомненно поднимет настроение всем без исключения!
На празднике каждый найдет себе развлечение по душе. Для детворы будет устроена игровая программа. Коллектив «Владимирская вечора» увлечет всех желающих в настоящий русский хоровод с традиционными русскими песнями и забавами. На творческих мастер-классах по игре на ложках и изготовлению народной куклы можно будет научиться забытому искусству. Ярмарка мастеров предложит приобрести необычные вещи ручной работы для себя или в подарок. В фотозоне можно сделать оригинальные фотоснимки своих близких и друзей. Качели, карусели, катание на лошадях и многое-многое другое ждет гостей на празднике русской гармони!
Парк «Дружба»
1 июля с 11.30 до 16.30
Вход свободный
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Поешь, повеселись, уберись!
Экопикник в Парке счастливых
Студенты ВлГУ приглашают на уникальный пикник с угощением, развлечением и… веселой генеральной уборкой парка за общежитиями пединститута. Руководитель проекта благоустройства парка Арина Суворова и главный эколог проекта Александр Волков расскажут о том, как изменится парк, и ответят на все ваши вопросы. На пикнике будет организована фотовыставка, каждый экспонат которой можно будет забрать домой за ту сумму, которую вы готовы заплатить. Деньги пойдут на помощь бездомным животным.
Обещан бесплатный перекус, приятное общение и хорошее настроение! Гитары и песни приветствуются! Превратим Козий парк в Парк счастливых!
Подробности мероприятия смотри здесь.
1 июля в 12.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Главное фото: vk.com/dmvladimir2018
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