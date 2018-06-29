Проведи выходные интересно, весело и с пользой

День молодежи во Владимире

Праздник начнется в 16.00 соревнованиями по силовому экстриму. Вслед за ними, в 17.00, шестиметровую дистанцию будут преодолевать владимирцы, не достигшие одного года. Чемпионат ползунков сменят владимирские поэты. Параллельно начнет работать хэндмейд-ярмарка, бьюти-зона и уличная кухня.

Свои площадки организуют магазин «Мосигра», музеи «Эврика» и «Дали», а также языковой клуб «In touch». Рядом с Соборной площадью растянет свои батуты «ЯРКО-парк», мастер-классы и розыгрыш абонемента на три месяца проведет фитнес-центр «Atmosphere».

Центральным событием праздника будет большой вечерний концерт. В 20.00 перед горожанами выступит группа «13: Herts», вслед за ними выйдет кавер-бенд «Поп-корн». В 21.00 на сцену праздника поднимется «Рекорд Оркестр». Выступление хедлайнера продлится час, а в 22.10 всех собравшихся приглашают посмотреть комедию «Каникулы президента».

Соборная площадь

1 июля с 16.00 до 0.00

Вход свободный