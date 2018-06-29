Почему быть волонтером – это круто

Она окончила музыкальный колледж, и музыка, конечно, занимает важную часть ее жизни. Но Анна Храмова в первую очередь не музыкант, а неравнодушный человек. Как сделать мир лучше, а жизнь других людей легче? Ответ на этот вопрос Анна нашла для себя в волонтерском движении. Сегодня она работает на чемпионате мира по футболу, а впереди – масштабный фестиваль “Таврида”, который соберет молодежь из разных стран. Что самое классное в волонтерской работе, и почему быть волонтером – это не хобби, а нечто большее? На эти и другие вопросы Анна ответила в нашем интервью.

Алексей Сорокин

Фото: Алексей Сорокин/Prizyv.ru