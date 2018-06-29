Как побороть аллергию – советы врача

Заложенность носа, покраснение, зуд, слезы… Все эти симптомы – распространенные признаки аллергии. Аллергиков среди людей много, и хотя с научной точки зрения аллергия не считается болезнью, неприятностей от нее – целая куча. Мы спросили у врача-аллерголога Марии Жуковой, что можно сделать, чтобы, как говорят медики, повысить качество жизни в период аллергии.

– Для начала нужно проанализировать, как появляются аллергические реакции, – поясняет Мария. – Понаблюдайте за своим ритмом жизни, питанием, симптомами и обращайтесь ко врачу. Существуют специальные анализы – аллергопробы. Благодаря им можно выявить причину вашей аллергии. И только после этого уже приниматься за лечение. При этом важно понимать, что лечение может сделать вашу жизнь более комфортной, но избавить вас от аллергии не в силах.



Провокаторами аллергии могут выступить:

загрязненная окружающая среда

стресс

слабый иммунитет

курение

неправильное питание

антибиотики

Как можно избежать аллергии? Большинство людей сразу бежит в магазин за таблетками. Но есть и другие способы. Разберем их все:

Иммунотерапия:

Это очень эффективный метод борьбы с аллергией. По назначению врача аллергику в малых количествах и с определенной периодичностью вводят аллерген. Ваш организм привыкает и перестает реагировать.

Правильное питание:

Активное потребление вредной пищи – сладостей, фастфуда и других подобных продуктов – ослабляет организм. И если это накладывается на попадание аллергена – реакция организма вас неприятно удивит. Правильно питаться вообще полезно, но постарайтесь хотя бы в аллергический период не издеваться над собой и соблюдать режим питания. И не забывайте о витаминах! Плюс существуют специальные гипоаллергенные диеты. Но к ним нужно прибегать только после консультации со специалистом.

Медикаментозное лечение симптомов

Конечно, выпить таблетку проще всего. Но самый простой вариант – далеко не самый полезный. Во-первых, перед приемом любого лекарства нужна консультация с врачом. А во-вторых, у многих антигистаминных препаратов существуют побочные действия: сонливость, головная боль, нарушение координации движений.

Есть несколько правил, которые вам помогут ослабить симптомы:

старайтесь избегать любого контакта с аллергеном. Это сложно, но действенно.

не принимайте антигистаминные препараты, когда аллергия уже началась. Смысла в них уже нет, а вот побочные действия таблеток могут дать о себе знать.

стирайте одежду каждый день по приходу домой

чаще делайте влажную уборку дома

И помните: только врач сможет определить тип вашей аллергии, назначить правильное лечение и дать рекомендации. Аллергия всегда индивидуальна, и то, что помогло вашему другу, далеко не обязательно поможет вам.

Юлия Митина

Фото: Youtube.com